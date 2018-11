Adiós al mosaico de Invader en calle Comedias

El mosaico atribuido al artista Invader del edificio frente al Thyssen ya es historia. Pasadas las 9:30 dos obreros colocaron un andamio e iniciaron los trabajos. Dos horas más tarde la pieza había sido desmontada por completo, con sus pequeños azulejos destrozados apilados en una caja. Visiblemente molesto, el dueño del edificio explicó que se ha visto en la obligación de quitar la obra por orden de la Gerencia de Urbanismo: "A mí no me molestaba ahí, pero me han dado 15 días para que lo retire y no me ha quedado más remedio".