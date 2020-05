Aguas revueltas

Las aguas bajan revueltas en Ciudadanos desde hace meses. La nueva dirección nacional, encabezada por Inés Arrimadas, no oculta su preocupación por cómo marchan algunas cosas en Andalucía, donde no parecen adecuarse mucho a la estrategia de marcar distancias con Vox. La decisión de Juan Marín de facilitar al partido de la derecha extrema la presidencia de la comisión parlamentaria para la recuperación económica de la región no ha sentado nada bien ni en el equipo de Arrimadas ni en una parte del Grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía.