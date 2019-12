Dura poco el presupuesto en la casa del perro andaluz. Por surrealista, no por chucho apaleado. El Grupo Joly organizó una jornada Técnica de Puertos abiertos: Realidad y retos de las infraestructuras en Andalucía con la presencia de Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y expertos del sector. En el primer aniversario del triunfal tripartito. Con vistas al Palmeral de las Sorpresas se repasaron las obras son amores. Un poco de labor arqueológica con matices del eres tú, y tu más, y con lanzadas a documentación sensible y cifras arrojadizas. La consejera a dos palabras por segundo se extendió con el desbloqueo de la obra del Metro que no cesa, la enésima reinauguración de la Alameda muy principal y el nuevo carril del Parque de los Atrancones, conocido por el PTA. Hay que reconocer que en este asunto de los atascos y las comunicaciones que amarga la vida a los mártires de Campanillas, es de agradecer, que se le ha dado un buen empujón para que en primavera florezca un tercer carril.

También nos avisó Marifrán, en clave votiva, de la intención de bajar los impuestos y urbanizar la selva de papeleo burocrático de trámites, procedimientos y normativas laberínticas. Inversión en vivienda y movilidad, buenas intenciones para el Puerto Seco de Antequera, conexión con Algeciras. Enfoque en lo pequeño, lo mediano y lo grande. Conservación de carreteras, dotación de 20 millones de euros para el eje Norte-Sur a partir de enero 2020 con la previsión de mejorar el firme, el trazado y mantener los 10.500 km de vías de competencia autonómica. Todo sonaba espectacular y ya no le cuento de la intervención exponencial de nuestro Arcade Vintage, D, Francisco de la Torre. Sucedió un viernes 13 de diciembre, las cifras de inversión encandilaban, tres días antes de que la ministra Montero mandara apagar con un aire de suspense. Ya sea por la previsión de una administración central secuestrada por los periféricos nacionalistas, o la inercia política a lo Maquiavelo o Tzun Zulúes de la estrategia política, eso de anular la iniciativa del adversario político cansa. Los votantes a ninguna parte que no tenemos, padre, madre ni perro que nos ladre, estamos cansados de tanta triquiñuela categoría "a la oposición ni agua" y aguantar a que escampe, total ríase la gente, cobre yo mi nómina caliente.