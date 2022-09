Alcadel talibán

Intento no ser radical. Tampoco estúpido. Me encanta que mi tierra progrese, evolucione y sea un referente a nivel nacional e internacional. Mi filtro es que no lo haga a cualquier precio. Sobre todo cuando el precio, mejor dicho el coste, lo pagamos nosotros. ¿Crecer? Sí. ¿A costa del malagueño? No. Lo que pasa es que yo sería un alcalde iluso, o talibán, y no impulsaría ningún crecimiento si eso no redundara directamente en mis calles, en mis barrios, en mi gente. Soy más de piel que traje. De pecho que de corbata. Del reflejo del mar que del Salón de los Espejos.

Así que no tolero la llegada de los rascacielos si ello conlleva el expolio de la esencia de mi tierra. No me gusta el dinero que se le cae de los bolsillos al crucerista si mientras tanto se van vaciando los de mis vecinos. No quiero franquicias de primera magnitud pintando el atardecer de neón si ello mata los puestos ambulantes de almendras o el Café Central. No puedo aplaudir la llegada del teatro de Antonio Banderas si ello hace perder otro para la difusión de nuestro Carnaval. No me creo que se hable del Soho como barrio cultural si se limita a hacer un lavado de fachada con grafitis y llegan más restaurantes que salas de música o exposiciones. No me tomaré a gusto un café en el Starbucks por el dinero que le costaría tomar un sombra a tres de nuestros pensionistas en el bar de abajo de casa. Me hierve la sangre la proyección de un nuevo centro comercial en El Limonar mientras el no a lo verde sigue irrigándose por la capital. Me indigno ante la velocidad burocrática para aprobar la documentación que habilite la torre en el puerto frente a la exasperación de que obras vitales como el Metro o el tercer hospital se hayan encontrado trabas cada cinco minutos. Para qué abrir tantos museos que no interesan al malagueño y no dar prioridad a más colegios e institutos que hacen falta en tantas zonas desde hace años. Y qué rápido se adecentan los aledaños de un nuevo hotel de alto standing mientras vamos envejeciendo preguntándonos si algún día veremos el embovedado del Guadalmedina o un plan en la zona que enriquezca al ciudadano, no al Ayuntamiento.

Aquí la queja no es que Málaga avance. Es para quién avanza. ¿Quién la disfruta? ¿Los que alquilan precios en el centro histórico para sus despedidas de soltero? ¿La legión de croatas que está accediendo a viviendas en zonas señeras de la ciudad porque se venden a cantidades prohibitivas? Es tal la deforestación de lo patrio que hasta el malagueño se está traicionando a sí mismo. Si no puede adquirir un hogar a buen precio ni alquilarlo a precio sensato, se pervierte y se adapta a las reglas del juego de la selva sacando a la renta un miniestudio por 600 euros por el que hace dos años no se atrevía a pedir ni 400. Porque no hablamos solo de perder la idiosincrasia en el aspecto de la ciudad, sus establecimientos o su estilo de vida. Estamos obligando al residente a convertirse al lado oscuro para sobrevivir. Y hay quien no duda en hacerlo; si no, la otra solución sería cambiar de ciudad.

Hay territorios que, como Málaga, con el turismo como principal fuente de ingresos, han hecho compatible progreso y raigambre. La apertura a los visitantes vino de la mano de políticas de ayuda para vivir en el centro histórico, así que la cohabitabilidad de esencia y desarrollo ha sido posible (Dubrovnik es un ejemplo de ello). Es más, es que basta ya del discursito de que solo se puede crecer con el turismo. No he visto un momento tecnológico de crecimiento como el que vive la ciudad actualmente. No había contemplado en casi 43 años de vida a un opositor a la alcaldía de Sevilla poniendo a Málaga como ejemplo para crecer. Si ha habido una época de bonanza para que la ciudad dé un salto cualitativo, es ahora el momento. Pero yo no me subiré a ese barco si no tiene la esencia de una jábega.