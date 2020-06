Alergia a la verdad

Para los que somos legos en ciertas materias no deja de asombrarnos algunas noticias sobre ellas que rompen con nuestros esquemas mentales. Esta semana me he encontrado con la noticia de que en Málaga, en 2019, se han registrado 118.264 solicitudes de asilo internacional según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. No es el número lo que ha llamado mi atención sino la procedencia. La mayoría de ellos son venezolanos, seguidos de colombianos, hondureños y peruanos. Pensaba que tienen el estatus de refugiados todas aquellas personas que por diversos motivos, fundamentalmente raciales, religiosos o políticos, son perseguidas en sus países de origen y, consecuentemente, huyen buscando asilo en otros. Pero ¿Por qué vienen tantos venezolanos a pedir asilo a Málaga cuando a Venezuela, algunos partidos de izquierda, nos la ponen de ejemplo democrático y de justicia social? Entiendo que los refugiados vengan de Siria, Etiopía o Mali, pero no de países como Ucrania o los sudamericanos ya citados.

Junto a la pandemia del coronavirus, entre los políticos, se ha desarrollado otra pandemia muy peligrosa que no es otra que la de una alergia pertinaz a la verdad. No sé quién decía que a los políticos hay que pedirles que cambien el mundo pero que no cambien la verdad. Es por eso que, como bien observaba Nietzsche, el lenguaje se erige como el más importante campo de batalla. Aplicar dolosamente los distintos conceptos que caben dentro de las palabras, y combinar éstas debidamente, convierten las mentiras en razonables verdades que son las que el ciudadano quiere escuchar. "La verdad ha de darse al hombre envuelta en mieles" decía José Martí.

A veces los políticos quieren expresar sus intenciones, en principio honestas, aún a sabiendas de que son imposibles por razones obvias. Es de bien nacido ser fiel e incondicional al pesebre elegido. Leo que el Gobierno ha nombrado presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la abogada Cani Fernández, hasta ahora asesora del Gabinete de Presidencia del Gobierno. A pesar de su extraordinario curriculum, la ex-abogada del prestigioso despacho de Cuatrecasas tendrá muy difícil cumplir con las intenciones expresadas sobre la CNMC: "el organismo tendrá como seña de identidad la independencia", etc., todo lo demás sobra, por mucho que afirme: "Memoricen estas palabras, van a ser las señas de identidad de esta nueva etapa". En su caso, la independencia es imposible de creer y, además es una afirmación gratuita por su parte. Pasa igual que con la Fiscal General del Estado. ¿Cómo procediendo del Gobierno va a ser independiente de él?

¿Por qué -hay que preguntarse- esa alergia de los gobernantes a la verdad? Las cosas son como son y la mentira tiene las patas muy cortas. Por ejemplo: ¿Por qué tanta patraña con la contabilización de los muertos a causa de la pandemia del Covid-19? Los muertos han muerto y muertos están. ¿Es que cree el Gobierno que minorando la cifra se minoran las responsabilidades? Y acabo con una última pregunta: ¿Es posible llevar la contabilidad -¡hasta con cifra exacta: 450.000!- de los salvados de la pandemia por las medidas tomadas, cuando no se han podido contabilizar los finados habidos con esas mismas medidas? Como siempre, la verdad se fue a la tumba con los muertos.