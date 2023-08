En Esos días azules, la periodista y escritora Nieves Herrero nos cuenta la historia de Pilar Valderrama y el amor que brotó entre ella y don Antonio Machado. Un amor que nació en un mes de junio de 1928, en Segovia, cuando el poeta contaba ya con 53 años. Un amor de verano que fue eterno, en el que Machado oculta a su amada bajo el seudónimo de Guiomar. Dicen que el verano es propicio para los enamoramientos pero, a veces, derivan en grandes y duraderas pasiones. Así pues, no necesariamente han de ser amores de juventud y limitado a la época veraniega, porque el amor ni tiene edad ni tiene fecha de caducidad. Para conocer de amores apasionados y eternos, nada como leer a los poetas y poetisas de todos los tiempos. Precisamente el verano es época propicia para ello.

En la Roma de Augusto nació la llamada Elegía amatoria, representada especialmente por Propercio, Tíbulo y Ovidio. En todas las elegías de aquellos poetas, tal como nos dejó testimonio el escritor Apuleyo, la amada o amado, permanece velada bajo un seudónimo asignado. Así como Machado hizo con Pilar Valderrama, Catulo llamó Lesbia a su amada Clodia, una intelectual casada con Quinto Cecilio Metelo Céler (al que, se sospecha, asesinó), Tibulo que amaba a Plania, una mujer casada de origen plebeyo, le escribe sus elegías bajo el seudónimo de Delia, y Propercio, bajo el nombre de Cintia oculta a su gran amor, Hostia, prostituta de lujo famosa en Roma.

En la elegía amorosa se muestra un amor apasionado que idealiza a la persona amada de forma que el poeta no ansía solamente lo físico, “no bastaba la belleza y una noche de intenso goce”, sino que la amada debía poseer otros dones como la gracia, la elegancia y ser culta, esto es, que fuese lo que llamaban una puella docta (chica educada). En palabras de Petronio “no basta la belleza ni la que quiere parecer bonita… Realza, en efecto, la belleza lo que se añade de arte, pero si debajo no hay nada sustancial, se pierde la gracia desnuda”. No podemos olvidar que en todos los casos estamos ante una pasión arrebatadora, un amor que vuelve loco a quien lo sufre, un amor que va más allá de la muerte. Así lo expresa Propercio en su elegía I-19: “No temo yo ahora, Cintia mía, los tristes Manes, / Ni me importa el destino debido a la postrera hoguera / Pero que acaso mi funeral esté privado de tu amor / Ese miedo es peor que las exequias mismas. / No tan superficialmente entro Cupido en mis ojos / Como para que mis cenizas estén libres de tu amor olvidado”. Elegía ésta que inmortalizó Quevedo en su soneto: “Cerrar podrá mis ojos la postrera / sombra, que me llevaré el blanco día / y podrá desatar esta alma mía / hora, a su afán ansioso lisonjera; / más no de esotra parte en la ribera / dejará la memoria en donde ardía; / nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa: / Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, / venas de humos que tanto fuego han dado, / medulas que han gloriosamente ardido, / su cuerpo dejarán, no su cuidado, / serán ceniza, más tendrán sentido. / Polvo serán, más polvo enamorado.” Amor más allá de la muerte que pudo comenzar en un amor de verano, como el de Machado que fue el sueño melancólico de la amada ausente: “Escribiré en tu abanico: te quiero para olvidarte, para quererte te olvido.”