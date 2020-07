Andalucía sólo tiene algo más de tiempo

La primera vez es imprevisión; la siguiente es estupidez, cuando no negligencia, y está volviendo a ocurrir. La línea de los nuevos casos diarios de Covid-19 ha vuelto a crecer de modo exponencial, cada jornada se acelera más, de tal modo que en un plazo de dos semanas volveremos a tener problemas en los centros de Atención Primaria y, poco después, en los hospitales. Si la próxima semana los gobiernos autonómicos -el nuestro, entre ellos- no adoptan unas medidas que supongan una reducción severa de los contactos sociales, habrá reclusiones antes de que llegue el otoño, la economía sufrirá otro parón y el curso escolar no podrá iniciarse de modo presencial para todos los alumnos. Y si esto sucediese, el Gobierno central también incurriría en negligencia, porque no puede envolverse en el remilgo y abstenerse de pagar con la misma moneda a las comunidades autónomas mientras España tira a la basura lo conseguido durante tres meses de sacrificios de toda su población. Lo diré de otro modo: la patronal del ocio nocturno y de la hostelería no puede tener el mando epidemiológico de este país. Que nos cierran a todos.

Atiendan a los datos y no a las creencias, Cataluña reportó ayer 1.493 nuevos casos de Covid. Hay ahora más casos activos que el 13 de marzo pasado. Ya sé, claro que ahora se conoce mejor cómo manejar la enfermedad y que las personas de riesgo están mejor protegidas, pero hay que fijarse en las hospitalizaciones en Aragón para desterrar las visiones optimistas: el viernes había 79 personas ingresadas, ahora son 193. En tres días. También sabemos que la enfermedad no sólo acarrea problemas respiratorios, también otros males demoledores como los neurológicos.

A los gobiernos autonómicos se les hizo el gran favor del mando único, los presidentes de las comunidades tuvieron tres meses para llorar y protestar, pero pasadas cuatro semanas desde el final del estado de alarma queda demostrado que, al menos, algunos de ellos o no saben o no se atreven a hacerse cargo de la pandemia en su territorio. El peor es, sin duda, el que más criticó, el inefable Quim Torra. Cataluña ya padece contagio comunitario, y ha puesto en jaque a todas las comunidades pirenáicas.

Como en la anterior ocasión, Andalucía tiene algo muy valioso, tiene tiempo. El presidente Juanma Moreno debe actuar con contundencia porque lo que ocurre en Aragón o Navarra nos pasará después a nosotros. Nadie está libre de este mal: miren Murcia, un territorio que prácticamente llegó a estar libre de Covid-19. Sólo eso, tenemos algo de tiempo, porque el riesgo es el mismo.