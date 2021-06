¡Ánimo Susana!

Hemos entrado en ese verano suave que nos suele dar el mes de junio. Días soleados, con brisas suaves, y noches frescas de cielos nítidos y estrellados. Días que suenan a cantes del Piyayo y que me llenan de júbilo: "Viva Málaga la bella, tierra de tanta alegría, que si a prueba me pusiera, por ella diera la via". Tengo un bar a mano que acaricia las olas de mis playas del Palo. En él desayuno con frecuencia y siempre me fijo en un letrero que reza: "Hace un día precioso, verás como viene alguno y te lo jode".

No falla. Adiós al precioso día que se me prometía agradable y apacible. Abro la prensa y me encuentro con una de las ya habituales chulerías del ministro Ábalos. Este individuo al que se puede calificar de tocapelotas profesional y descarado vividor, que se permitió en plena pandemia fumar en el Congreso sin guardar distancia de seguridad alguna con la ministra Lastra y que, al ser denunciado, por toda excusa alegó "que no podía actuar de otro modo", viene en pleno debate sobre los indultos a comparar a Junqueras con Nelson Mandela ¡Tócate las pelotas! Y reivindica la "Potestad del Ejecutivo" (incluso la de cometer ilegalidades) y "el momento de la audacia y el valor". Por arte de birlibirloque, cometer un atropello a la Justicia, es audacia y valor del Gobierno, cuando lo que hay detrás no es otra cosa que el miedo a perder la mayoría parlamentaria por no ceder al chantaje de los independentistas. ¡Ya está bien! ¡Hasta cuándo vamos a aguantar las milongas de este Gobierno. Que no nos distraigan con que si derechas o izquierdas. Esto no va de ideologías. Esto va de sinvergonzonerías, engaños, juegos de trileros y burla al pueblo español.

Y el próximo domingo se dilucida quien va a manejar el timón de nuestra barca que es Andalucía. Espadas dixit:: "Estoy orgulloso de las decisiones que ha tomado mi Gobierno con el presidente Pedro Sánchez". Blanco y en botella. Andalucía le importa un bledo. Él a lo que diga el jefecito Sánchez. Porque, no hay más que repasar la marcha de España en el trienio ominoso de este Gobierno para ver que, muy, muy orgulloso no se puede estar, a ver: Mala gestión con la pandemia, malas relaciones con EE.UU. y peores con Marruecos, pésima gestión con la inmigración, con el proceso catalán han conseguido convertir a los políticos presos, por delinquir gravemente, en presos políticos, hasta el punto de que por poco no acuerdan indultarlos y meter en la cárcel a los jueces vengativos y prevaricadores que los condenaron, con el turismo por los suelos han conseguido que los ingleses nos mantengan fuera de sus destinos, el Ingreso Mínimo Vital solo lo están cobrando el 10% de quienes lo necesitan, no han dado ninguna explicación del caso Delcy, ni de qué pasó con el avión argelino, ni de los retrasos en la llegada del dinero europeo que, por otra parte, ya está prácticamente gastado, la luz está por las nubes, el paro ni te digo, etc., etc. ¿De qué decisiones de Pedro Sánchez está orgulloso Espadas?

¡Ánimo Susana, que juegas en casa! No permitas que aquí gane Sánchez. Porque, como gane, el PSOE va a quedar en las próximas elecciones autonómicas como ha quedado en las de Madrid y a Espadas la misma cara que a Gabilondo