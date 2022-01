Argumentario antivacunas

Es importante para cualquier movimiento social que busque la legitimación tener un héroe que enarbole de forma ejemplar la bandera que los representa. Los antivacunas ya tienen a su héroe, Novak Djokovic. El nuevo Espartaco. Ha plantado cara, sin doblegarse -eso dicen-, a las autoridades australianas, con lo que ha perdido (para la construcción del mito del héroe es fundamental, no solo que este se enfrente valientemente al enemigo de turno, sino que en ese enfrentamiento pierda algo importante, a ser posible la vida) la posibilidad de ganar el Open de Australia, lo mismo que posiblemente tampoco pueda participar -y tal vez ganar- en los otros torneos del Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open). Los aficionados al tenis saben lo que esto significa para una carrera como la de Djokovic. O séase, que -en consecuencia- es posible aguardar un repunte de las teorías antivacunas (que las vacunas son un medio para lograr un Nuevo Orden Mundial, por parte de mentes perversas como las de Soro o Bill Gates, que pretenden "resetear" la sociedad, con un recorte masivo de derechos y libertades; que las vacunas no previenen la Covid-19, sino que son experimentales y tienen efectos desconocidos o directamente matan; que nos quieren controlar a través de un chip que iría en la vacuna, etc.)

Gracias al nivel de evidencias que a lo largo de los años las vacunas, en general, y las vacunas de la Covid, en particular, han mostrado en términos de efectividad, con millones de vidas salvadas, a estas alturas resulta superfluo rebatir a los antivacunas. Así que no vamos a hacerlo. Pero vale la pena recordar que, solo en Europa, según la OMS, gracias a las vacunas de la Covid, se han evitado 470.000 muertes entre personas de 60 años o más, y que ya se han administrado 9.600 millones de dosis en todo el mundo, sin que se hayan registrado efectos adversos de forma masiva (71 efectos adversos por cada 100.000 vacunados. Cifra insignificante si se tiene en cuenta que no hay ningún medicamento que sea totalmente "limpio". Es más, no existe ningún producto consumible por el hombre totalmente "limpio", pues hasta el agua más pura, tomada de forma no conveniente, ahoga).

Más aun, incluso en esta sexta ola, el estar o no vacunado está marcando de forma importante los hechos. Los datos publicados refieren que la incidencia acumulada entre los no vacunados llega a triplicar la de los que sí lo están y que las tasas de hospitalización son 18 veces más en no vacunados, la de ingreso en UCI es 10 veces más y la de fallecimientos es 25 veces.

Y no quiero acabar sin ampliar el argumentario de los antivacunas: "Las vacunas causan autismo porque los gobiernos trabajan para los comunistas que nos quieren esclavizar implantando priones en el cerebro como dice un chat secreto de la policía", "Las vacunas mutan los genes porque los científicos y los médicos trabajan para las multinacionales farmacéuticas que nos quieren controlar poniendo moléculas biológicas en el genoma como se publicó en una revista científica"… Tengo más. A los antivacunas se las puedo vender por un módico precio.