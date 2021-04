La ministra de Hacienda, María Jesus Montero, siempre excesiva, se ha puesto como objetivo reducir el diferencial que existe, en términos de recaudación, entre España y la media europea y para ello haría falta un incremento de esa recaudación de hasta 90.000 millones de euros. El "hachazo fiscal" así calificado por un comentarista, también algo excesivo, se llevará a cabo "de forma progresiva y constante" durante los próximos años, pero se iniciaría con la reforma fiscal que aparecerá en los Presupuestos de 2022, a cargo de un grupo de expertos, en cuyos consejos y propuestas se apoyará la "armonización fiscal", ya que ella es especialista en gestión sanitaria y hospitalaria habiendo sido subdirectora gerente del complejo sanitario del hospital Virgen del Rocío y del universitario Virgen de Valme, aunque fuera consejera de Hacienda en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Su propuesta choca con lo manifestado por Ángel Gabilondo, que en su campaña para presidir la comunidad autónoma de Madrid, ha dicho que no subirá los impuestos en los próximos años, si gana las elecciones. Es sabido que en Madrid los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones están rebajados en relación con otras comunidades autónomas.

La recaudación en España para llegar a la media europea, necesitaría incrementarse en 90.000 millones de euros, que no es moco de pavo, cuando aún sufrimos los desastres de la pandemia que ha paralizado muchos elementos productivos. La Hacienda Pública pretende establecer un mínimo y hasta un máximo de incremento de la presión fiscal para que cada comunidad tenga una cierta libertad para decidir, también se pretende por la ministra. En ningún caso se autorizará la bonificación total del impuesto. Esta reforma fiscal quiere realizarla la ministra "a medio plazo", aunque dentro de esta legislatura, lo que no es demasiado tiempo para un proyecto de elevación de impuestos tan cuantioso y que encontrará la resistencia de las CCAA no gobernadas por los socialistas. En Cataluña y en el País Vasco no aceptarán de buen grado este asalto fiscal y ya dicen en Madrid que este incremento de recaudación no correrá a cargo exclusivo de los madrileños. Ya ven que el gobierno de Sánchez no piensa en reducir sus despilfarros, ni suprimir ministerios y organismos públicos, sino tan sólo en aumentar impuestos. Como en el verso de Miguel de Cervantes, a lo mejor ocurre que "fuese y no hubo nada".