Lo único bueno del resultado de las elecciones catalanas del domingo fue la importante caída del bloque independentista formado por Junts (35), ERC (20), CUP (4) y Alianza Catalana (2), en total 61 diputados frente a los 74 supuestamente constitucionalistas. Es un motivo de alegría comprobar que la sociedad catalana ha abandonado mayoritariamente la peregrina idea de una independencia que conducía, tanto a Cataluña como a España, a ninguna parte. Son muchos los parámetros y las variables de la ecuación que nos ha llevado a este resultado. Leer en las urnas que se le debe a la ley de amnistía, sin descartar que haya podido influir, no deja de ser una lectura muy sesgada políticamente, tanto por su complicada aplicación, como por su efectividad, habida cuenta de que dicha amnistía sigue siendo tan inconstitucional como lo era para el PSOE antes de que Sánchez necesitase los 7 votos de Junts para alcanzar la Moncloa. Pensar que la derrota de los independentistas en estas elecciones es un borrón y cuenta nueva, es de ilusos. El independentismo obtiene privilegios excepcionales en España, así que bajará o subirá dependiendo de los billetes que arrastre el viento político. Gobierne quien gobierne en Cataluña y el País Vasco, bajo la amenaza de la independencia, sus ciudadanos siempre estarán privilegiados.

Pero veamos las posibilidades de gobierno que nos ha dejado el mapa político en Cataluña y su interacción con el gobierno central. Comencemos por Illa. Para gobernar necesita a ERC (y otros) o a Junts. Su problema es que Sánchez necesita a los dos para dar continuidad a su legislatura. ¿Qué hará Puigdemont? Puede intentar chantajear a Illa con dejar caer a Sánchez si no le cede la presidencia de la Generalitat. Claro que ERC también puede hacer caer a Pedro Sánchez. Lo pueden solucionar con un gobierno catalán tripartito con el prófugo de presidente. También puede presionar y conseguir que el PSC se abstenga para que gobierne el bloque independentista. Y, ¿qué hará ERC? Puede que se deje arrastrar por Puigdemont. Hecho éste muy probable si manejan el chantaje de retirarles sus apoyos en Madrid al PSOE. Aunque Sánchez les podría amenazar con no aprobar la amnistía. ¿Y el PP? Pues el PP, aunque ha vuelto a tener presencia estimable, no deja de ser un cero a la izquierda, al igual que Vox. Después de la actitud de Sánchez en las generales, ni se le puede ocurrir apoyar al PSC con una abstención, tal como hizo con el ayuntamiento de Barcelona.

Hacer cábalas y razonamientos políticos, con garantías razonables de acertar en una previsión, sería posible si en España tuviéramos políticos de palabra, con una carga importante de ética y moral en sus comportamientos, pero aquí jugamos a la política con trileros y mentirosos que lo único que les interesa es estar en el poder y resolver sus problemas personales. Puigdemont se ha pasado la campaña diciendo que, o lograba una mayoría suficiente para gobernar, o se apartaba de la primera línea de la política y no iría a la oposición. También ha estado diciendo que, fuese cual fuese el resultado, regresaría para asistir a la investidura en el Parlament. ¿Alguien se lo cree? Si le retira el apoyo a Sánchez, ¿alguien cree que éste no sacrificará a Illa? ¡Ja! ¡Atención a Puigdemont! Gobernará en Cataluña con el apoyo del PSC. (Ojalá me equivoque y Sánchez se saque otro as de la manga y sea Illa quién gobierne).