Aumento de ingresos con covid

Ya se sabe que, a diferencia de la gripe o típicos de la época de frío, el Covid no se comporta de forma estacional. O sea, que puede golpear en cualquier época del año. El patógeno lleva más de un mes registrando un incremento de la tasa de positivos por 100.000 habitantes. Y eso que en la actualidad sólo se hace la prueba a mayores de 60 años, embarazadas, personas vulnerables o pacientes graves. No sólo aumenta la incidencia de contagios, sino que ya han empezado a crecer las hospitalizaciones. Porque la pandemia se comporta con un efecto dominó: primero aumentan los casos, luego los ingresos hospitalarios, después las entradas en UCI y finalmente los fallecimientos. Ahora se está produciendo el incremento de hospitalizaciones. Hay dos perfiles de pacientes por Covid -los que están graves por el virus- y con Covid -los que tienen otras patologías que son por las que están en el hospital y además dan positivo-. Así que con este panorama conviene no bajar la guardia porque la pandemia no se ha acabado y el Covid sigue entre nosotros.