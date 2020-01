Auschwitz-Birkenau: el horror

Hace un par de años, estuve en Cracovia: una ciudad hermosa, civilizada, limpia, con parques y jardines, mercados, iglesias… A escasos kilómetros de la misma -resulta una visita casi obligada- se encuentra el complejo de Auschwitz-Birkenau, donde aún se respira el horror, a pesar de los años transcurridos: se cumplen ahora 75 años de la liberación de este campo de concentración y exterminio.

No hay palabras, ni metáforas, ni arte, capaz de describir (y recubrir) lo descomunal e inconmensurable; intentarlo es caer en el ridículo. "El horror, el horror…", con estas escuetas y certeras palabras, en la novela El corazón de las tinieblas, Conrad procuraba "describir" algunas de esas situaciones indescriptibles.

Auschwitz-Birkenau es "el horror, el horror…" que impregnaba los cuerpos de los internados, día a día, hora a hora… transformándolos -ese era el objetivo- en cuerpos sin alma, envilecidos, deshumanizados, que podían ser explotados, menospreciados, gaseados, exterminados, sin que en el corazón de los administradores del campo surgieran sentimientos de culpa o congoja (al fin y al cabo, se trataba de "casi animales"). Así comienza la negación de lo humano, así comienza el horror: Presos casi desnudos, desnutridos hasta lo indecible, sucios, malolientes, enfermos…, apiñados todos en el espacio asfixiante de barracones cuajados de chinches y pulgas, con la pestilencia cotidiana de los cubos repletos de mierda y de orina. Me imagino las lágrimas, la congoja permanente, el horror, cuando las puertas de las cámaras de gas se abrían y les ordenaban desvestirse, como si se tratara de tomar una ducha de agua caliente. Casi un millón de personas murieron allí, debilitados por los malos tratos, el trabajo forzado, el calor y el frío, el hambre, las enfermedades, la sed enfebrecida, el fango, el viento y la lluvia, las congelaciones y amputaciones sin ninguna clase de anestesia, a carne viva. Sí, a carne viva. Así funcionaban los cuatro hornos crematorios de Birkenau, encendidos noche y día: el olor insoportable de la carne humana quemada extendiéndose por todo el recinto, las cenizas humanas que cubrían los campos…Un horror que se inició (y anunció) con palabras, en las que subyacía el odio y la intolerancia. A pesar de Auschwitz-Birkenau, con el tufo abyecto que destilan algunas palabras, aún hay personas que, para sus propios intereses -y ellos lo saben-, agitando la bandera que niega lo humano en el otro, en el que difiere por su sexo, su raza, su religión, sus ideas políticas…, intentan apuntalar lo visceral y populista de sus conciudadanos. Y lo que es peor, hay conciudadanos que los escuchan embelesados, sonriendo, conformes con lo abominable de esas palabras que quieren expulsar a otras personas al reino de lo inhumano, al infierno de los condenados para siempre, como si ignoraran (que no lo ignoran) que de Auschwitz-Birkenau no se puede salir de rositas, como si se tratara de un parque de atracciones. El horror, el horror… Comenzó a sembrarse con palabras. Malditos seamos si, sabiéndolo, aparentamos -por cobardía, por miedo, por conveniencia…- subestimar frívolamente el veneno que enarbolan esas palabras.