No hay dos sin dos

Queda declarado que Francisco de la Torre no tiene sucesor en el PP. Al menos oficialmente nadie que figure en la lista presentada por el partido para la candidatura al Ayuntamiento de Málaga. Y sin contar a Teresa Porras que es como jugar a un todo o nada o, casi mejor, a la ruleta rusa. El alcalde la sitúa de número 3 pese a que ahora con el caso Villas del Arenal su futuro depende de la Justicia. Pero a veces el valor no lo da el conocimiento sino el silencio.

Finalmente, el presidente provincial del partido ha impuesto su tesis. Hace cuatro años, De la Torre se quejó de pérdida de apoyos porque los votantes sospecharon que el partido preparaba una operación encubierta para traspasar la Alcaldía a Elías Bendodo, que figuraba de 2. Ahora, la candidatura conserva ese guarismo, pero la aspirante que lo lucirá, la independiente Susana Carrillo, en realidad no es un 2. El también consejero de la Presidencia de la Junta le devuelve la moneda al regidor. La tesis que ayer se divulgó justifica que hay que evitar a cualquier precio que los electores piensen que De la Torre no tiene intención de agotar el que sería su último mandato. A no ser que el alcalde sólo hiciera esa lectura si llevaba a Bendodo detrás.

Así que el candidato del PP se ha atrincherado con su guardia de corps en los puestos de salida, fulmina directamente a la concejal de Turismo, María del Mar Martín Rojo y se libra de Mario Cortés, candidato al Congreso de diputados, que tantos dolores de cabeza le ha dado con el conflicto con la Policía Local y los Bomberos.

Pero no puede estar contento con el final a la historia del 2. De ahí que hace unos días De la Torre deslizara que algunos candidatos exigen para aceptar llevar a un lugarteniente. Pero él no lo hizo. Creyó que eliminado de la carrera sucesoria Bendodo, el delfín que ahora rema por las aguas menos turbulentas del río Guadalquivir, podría designar personalmente a su heredero y preparar con él la sucesión. Su elegido era el alcalde de Estepona, José María García Urbano, un tecnócrata como él con acreditada capacidad de gestión. Pero algunos conocedores de las ambiciones y la personalidad de ambos, tampoco auguraban una plácida cohabitación. Eso sí, el alcalde aseguró para defender su opción que el tándem dado la mayoría absoluta