Hace ya más de un lustro que a muchos españoles nos quedó, nítidamente clara, cuál era la hoja de ruta política del gobierno socialista y, según parece, del partido socialista junto a todos los que forman el bloque a la izquierda del muro que Pedro Sánchez ha creado. Es importante recordar la reivindicación que, de Largo Caballero, su ignominioso antecesor en la República, hizo Sánchez: «Actuó como hoy queremos actuar» –dijo–. Pues recordemos cómo quería actuar el “demócrata” Largo Caballero: «Hay que apoderarse del Poder político revolucionariamente. Tengo que manifestar que la revolución se hace violentamente luchando en la calle con el enemigo. Si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada» y nos dejó estas otras dos frases que lo resumen todo y que, según parece, es el ideario de Sánchez: «La democracia es incompatible con el socialismo» y «No creemos en la democracia como valor absoluto».

Eso es tan así que cuándo, allá en el año 2019, comenzó a apoderarse de las instituciones del Estado, cuyo primer asalto fue la Fiscalía nombrando a la que había sido su ministra Dolores Delgado, nos lanzó un claro mensaje: ¿La Fiscalía de quién depende?, ¿De quién depende? –le insistió al entrevistador–, Del Gobierno –le contestó–. Pues ya está, –respondió Sánchez, ante la sorpresa y estupefacción de los fiscales del Reino–. Después de eso ¿Cuantos Pues ya está han ido cayendo ante el estupor de toda España? ¿De quién depende el presidente del Tribunal Constitucional? Pues ya está. ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? Pues ya está. ¿De quién depende el Consejo de Estado, el CIS, RENFE, AENA, SEPES, CSIC, Fuerzas de Seguridad del Estado, el utilitario Falcon, etc.? Pues ya está.

Regresando de Valencia a Málaga este domingo de Resurrección, me encontré con un atasco monumental a la altura del término de Guadix en la A-92. Tres carriles de la autovía con miles de vehículos totalmente parados y de rato en rato adelantando unos metros. Así hora y media hasta llegar a la causa del atasco. Un cartel luminoso a unos 100 metros del desvío anunciaba (solo en español) que el Puerto de La Mora estaba cortado, desvío por Iznalloz. Lógicamente los tres viales tendían a uno para coger el desvío, pero no había ni un solo agente de la Guardia Civil ordenando el tráfico ni nadie que diese la más mínima información, porque ¡oh, dolor!, llegado el desvío, el cartel de la autovía señalaba la continuidad hacia Granada por La Mora y la salida hacia La Peza / Jaén, pero Iznalloz no figuraba por ningún sitio, por lo que muchos conductores se quedaban parados sin saber por dónde meterse, no fuese que el desvío a Iznalloz estuviese más adelante. Menos mal que se me ocurrió seguir hacia el Puerto de La Mora, ya que casualmente lo habían abierto y, aunque con nieve aún en los bordes y el centro de la autovía se podía circular sin problemas. Pero mi pregunta es ¿por qué no había ni un solo agente de la Guardia Civil que es, por otra parte, lo que más te tranquiliza ante esas situaciones? Claro, el número de efectivos de la Benemérita ha disminuido en más de 300 en 2023 (y más de 1.000 han pedido el traslado a Cataluña, seguramente para intentar el ingreso en los Mozos de Escuadra que ganan casi el doble). Pero ¿de quién depende la Guardia Civil? –de Marlaska– Pues ya está ¡Ayuso dimisión!