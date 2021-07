Asociación a seguir. Más allá de Colonia Santa Inés, patrona de las jóvenes y puras novias de cerámica, en Cenacheriland está la Casaestudio del escultor Suso de Marcos. Convocatoria cultureta del sábado 10 de julio. "Master Class Audiovisual sobre la Música de Cine" con libreto de Antonio Meliveo. A medida que rociaba la fresca, una araña, pariente de la que picó a Spiderman iluminaba el umbral del templo de la escultura. El anfitrión Suso de Marcos hizo los honores. Antonio Meliveo: Productor, director, músico, compositor, hombre de tablas de teatro y empresario. Todo a la vez. Más de 80 espectáculos escénicos. 37 bandas sonoras de cine, series y cortos. Entre otras, ha compuesto las soundtracks de "Solas", "Fugitivas", "Plenilunio", "El Camino de los Ingleses" y "Mar de plástico". Nominado al Goya al cuadrado. Más premios y festivales tocando las teclas desde la Malagueta en el oficio de buscar su propia voz. Meliveo que vive de la música, algo sobrenatural, se arranca a hablar ante un auditorio en prevenida distancia de seguridad. Brotan las primeras imágenes del proyector iluminándole la frente. Asoman las notas desde dos columnas de sonido Behringer mínimas con una potencia atronadora. La percepción auditiva y el papel de la música en el cine. Que no se note, la importancia del silencio. "La influencia secreta" dice citando a Coppola. Engañar al cerebro. La opinión del director, el jefe que te puede dejar trabajar en paz, entrometerse o guiar y aportar. Así nos dieron cerca de las doce entre clips de escenas con esa música y la otra explicando como una melodía engatusa en la trama como un actor más. Y también hacer cuentas. Sincronizar la línea de tiempo en las secuencias de diálogos y panorámicas. Labor de carpintería digital antes de mezclar e incluir los diálogos y efectos sonoros. Como entrar y salir del plano a hurtadillas. Con el crono pisando los talones. Levantarse a las 4:30 de la madrugada cuando el teléfono no suena ( a no ser que te llamen desde los Ángeles, la meca del cine en la que no le gustaría vivir y menos trabajar) ¿Qué es la música neutra?¿Cómo escribir una banda sonora? ¿Cómo es ese complejo proceso creativo? Atendiendo al nivel del preguntómetro y el interés que despertaron las reflexiones de Antonio Meliveo, todo un éxito de aplausos que abrochó el anfitrión Suso de Marcos con bonhomía.