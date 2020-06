Bendita Málaga

Ya dije que me enamoré de ella cuando abrí los ojos al mundo; y fue un flechazo a primera vista. Dicen los especialistas que en estos meses, en los que la pandemia se ha cebado con nosotros obligándonos a permanecer confinados y a desconfiar de nuestros semejantes, considerándolos agentes portadores de la enfermedad, se han incrementado entre la población los casos de ansiedad y depresión. Lo cual es lógico teniendo en cuenta que, junto al miedo de contagio del Covid-19, las perspectivas, y la realidad actual, económicas son auténticamente aterradoras. Sin embargo, y a pesar de ello, sentir los rayos de nuestro sol en las playas malagueñas animadas de bañistas, ver hacer los, tan malagueños, espetos o recibir la brisa marina con una jarra de fresca cerveza en la mano, contribuye a dejar a un lado el pesimismo para mirar la vida de otra forma.

No hay, para elevar el ánimo, como recordar a Quevedo: "Si no temo perder lo que poseo, / ni deseo tener lo que no gozo, / poco de la Fortuna en mi el destrozo / valdrá, cuando me elija actor o reo." Me basta de la Fortuna poder disfrutar de mis playas de El Palo y olvidar el guirigay nacional.

Porque me pregunto yo: ¿Por qué los políticos no aprenden a tener sentido de la oportunidad? ¿Por qué hablan cuando no deben y dicen lo que no deben? ¿Por qué prometen lo que no pueden? "A las promesas miro como a espías" decía Quevedo en el mismo poema que citaba antes. Claro que, según el maestro Manuel Alcántara, ningún político ha leído a Quevedo.

Con el único ánimo, supongo, de joder un poquito, Susana Díaz, cuyo sentido de la oportunidad brilla por su ausencia, viene en estos momentos a reprochar al gobierno de la Junta que ha olvidado la Ley de la Memoria Histórica. Pero ¡mujer!, con cerca de treinta mil muertos recientes, cuyas víctimas habrá que incorporarlas a dicha ley, ¿es momento de acordarse de los muertos de la Guerra? ¿No será mejor emplear el tiempo trabajando y estudiando cómo afrontar la crisis económica que tenemos encima?

Tengo el convencimiento de que en estos momentos lo que necesitamos todos los españoles es calma, serenidad y soluciones, especialmente económicas, para superar el trauma ocasionado por la pandemia. Necesitamos una temporada de tranquilidad política que trasmita esperanza. Con los pies en el suelo y sin falsas promesas populistas y dolosas. No quiero con ello decir que de lo realizado durante la gestión de la pandemia se olviden las responsabilidades, pero esas corresponden ya adjudicarlas a la justicia, porque de las políticas ya las juzgarán los ciudadanos en las urnas cuando llegue el momento.

Para muchos conciudadanos el coronavirus ha supuesto la última enfermedad que han tenido, hagamos lo posible porque, para los que hemos quedado en este mundo de desdichas, se dilate en el tiempo lo más posible. Y nada mejor para ello que disfrutar de lo que la madre naturaleza nos ofrece en estas fechas ya casi veraniegas, a saber, el mar, el sol, las sardinitas y una buena cerveza. Estos placeres son, sin duda, los mejores aliados del Gobierno después de la pandemia.