Extraño día, el de hoy. Con su periodicidad tan acusada, el 29 de febrero es una anomalía extraña, un residuo orbital y planetario de horas acumuladas durante cuatro años asépticamente arrojadas a este contenedor insulso. Ya me dirán qué sentido tiene nacer, vivir, trabajar, amar y morir en un día como éste: cuando el 29 de febrero se repita, nada recordaremos ya del anterior, arrojado al olvido después de casi un lustro. Siempre he percibido algo perturbador en el hecho de que Andalucía celebra su fiesta mayor, la gran conmemoración de su identidad, un 28 de febrero: un poco más y sólo tendríamos Día de Andalucía, con sus medallas, sus reconocimientos, su memoria y sus ritos, cada cuatro años, lo que seguramente tendría lógica en un mapa autonómico cada vez más inclinado, con mayor peso específico, a las comunidades del norte. Visto desde Málaga, esta hipotética festividad bisiesta adquiere también cierto sentido dado el escaso apego, admitámoslo, que profesa buena parte de la provincia, y muy especialmente la capital, a la identidad andaluza. La escisión entre la Andalucía Occidental y la Oriental, la Baja y la Alta, sigue siendo sensible en la medida en que la primera parece asumir lo andaluz con naturalidad y hasta con cierto orgullo (dicho todo esto bajo la absoluta conciencia del trazo grueso empleado) mientras la segunda se muestra recelosa, cuando no directamente adversa, a Andalucía como proyecto común. La articulación de la región no sólo a nivel territorial, sino más bien cultural, ha sido siempre una quimera y lo sigue siendo. Y habría mucha tela que cortar a la hora de valorar, por ejemplo, la incapacidad o desgana manifestada en estos cuarenta años de autogobierno desde la Junta a la hora de distribuir su corpus administrativo más allá de Sevilla, así como la localización de Almería y Jaén entre las provincias más pobres y peores conectadas de España. Málaga, rauda al adjudicarse sus logros a sus exclusivos méritos, seguramente con razón, mantiene su andalucismo, así, a un nivel catastrófico.

Supongo que un alcalde del poderío de Francisco de la Torre, adalid en la reclamación de una mayor independencia administrativa para los ayuntamientos, ayuda poco al desarrollo de una conciencia andaluza en Málaga. Algunos ilusos creemos, sin embargo, que Andalucía podría significar una oportunidad harto interesante para la ciudad. En primer lugar, porque su liderazgo a nivel económico, cultural y turístico es incuestionable, lo que facilitaría su proyección internacional como motor y centro de un territorio mayor; y, en el segundo, porque la posibilidad de incrementar los intercambios y proyectos compartidos ya sólo a nivel cultural, incomprensiblemente escasos hoy día, contribuiría al desarrollo real de un tejido industrial sólido en muchas áreas. Por su condición de eje esencial, Málaga tendría mucho que ganar y poco que perder. Y seguramente el signo político de la Junta nunca ha sido tan favorable. Una Málaga andaluza saldría fetén, tal vez. No sólo en bisiesto.