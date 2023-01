Era inevitable que los alarmantes y graves sucesos ocurridos en Brasil no sirvieran para subir la temperatura o aumentar los decibelios de la confrontación política española. Es triste, pero no sorprendente. Se podría haber aprovechado este ataque a la democracia en el país sudamericano para plantear una posición coincidente de los principales partidos españoles de condena sin paliativos y de apoyo al gobierno constitucional de Lula. Hubiera significado una imagen gratificante, de armonía y entendimiento, un respiro del que tan necesitada está la sociedad española. Esta coincidencia, sin matices ni subterfugios, hubiera trasladado una visión sólida y madura de nuestra democracia, y a la vez hubiera marcado una clara diferencia con aquellos otros grupos políticos partidarios de Bolsonaro y del autoritarismo y que arrastraron los pies antes de condenar lo sucedido. Pero no fue posible. Era mucha la tentación de volver a mezclar churras con merinas y aprovechar la ocasión para, en una pirueta dialéctica, atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ni una hora tardó la portavoz del PP en sacar a relucir al independentismo catalán y, apoyada en la más absoluta falsedad, asegurar que lo ocurrido en Brasil no hubiera sido delito en España, por culpa, obviamente, del que todos ustedes saben. Después de esta barbaridad jurídica y de la equívoca condena de Núñez Feijóo, llegó una inacabable serie de acusaciones y comparaciones en las que se trataba de equiparar ese fallido golpe de estado con manifestaciones, posiblemente desafortunadas, ante la sede parlamentaria española. Solo pasados los días, después de muchos circunloquios, pudimos oír por boca del renacido Borja Sémper, una condena clara y explícita, sin adherencias ni falsedades. Fue como una bocanada de aire fresco. Es lamentable que a estas alturas se tenga que repetir lo evidente y dejar claro que, por más que se quiera distorsionar la realidad o reescribir la historia, en nuestro país hechos como los que han ocurrido en Brasilia están tipificados y penados como delito de rebelión y que la única vez que en la época actual se intentó asaltar el Parlamento lo hizo la extrema derecha un nefasto 23 de febrero.

Pero para que el círculo quede completo hay que añadir que tampoco el portavoz de Podemos resistió la tentación de equiparar la actitud de los golpistas bolsonaristas con dirigentes del PP por no renovar el CGPJ. Como se ve, la desmesura, la exageración y la incongruencia no tienen bando.