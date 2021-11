Brindar con un dry 'Sanchini'

El jueves de la pasada semana fue el día 11 del 11. Pero no me voy a referir al día de la ONCE, sino a la promesa que hizo Susana Díaz, hace diez años, ¡diez!, de que el Metro de Málaga se inauguraría el día 11 del 11 del 11. Esta usted despedida. Le hubiesen dicho, ante una previsión así, en una empresa privada.

Desde antes de que se planeara el metro, Málaga ya estaba clamando porque se hiciese el tren litoral de la Costa del Sol. Que si te vi, morena. De Fuengirola no pasamos con un tren de cercanías que funciona, no mal, peor. 40 cancelaciones en un día, record del año. En una línea que atiende, entre otras estaciones, al Aeropuerto, frecuentemente ni hay tren, ni se sabe cuando lo habrá. El Delegado del Gobierno (Central, del quien depende) lo excusa con que el problema es heredado del Gobierno del PP. ¿Y por qué no de Felipe II? Siendo la línea más rentable de España ¿Por qué no la privatizan? Ya verán cómo alguien se forrará, pero los ciudadanos tendrán el servicio puntual y eficientemente.

Confieso que son muchas las veces que a mí los árboles no me dejan ver el bosque, pero tengo la seguridad de que, por lo menos, veo los árboles. Pero lo de Pedro Sánchez es para nota. No ve el bosque porque se lo tapa los árboles y tampoco ve los árboles porque solo se mira el ombligo, y como se lo ve tan bonito pues se queda tan pancho y rezuma felicidad. Para él estamos en un mundo feliz, gracias a su gestión ¡claro! En Valencia se ha dejado caer con que: "Hace tan solo un año, España tenía una economía cerrada por la pandemia que decrecía" -¡no te jode, si nos encerró él con el estado de alarma!- "pero doce meses después la economía crece y crecerá con más vigor". (Y a mí que esa auto publicidad me recuerda la de los "25 años de paz" de Franco en el año 64). Y mejor podíamos ir si los funcionarios también hubiesen salido ya a trabajar.

Dicen los diputados del PSOE y UP, con el tema de la renovación del Tribunal Constitucional que votarán al juez Enrique Arnaldo tapándose la nariz por ser descaradamente del PP. Pues con el propuesto y elegido por UP, Ramón Sáez Valcárcel tendrán que ponerse oxigeno. Éste, aún siendo sin duda un jurista reputado, su carga ideológica radical de extrema izquierda es como para esperar de él un voto imparcial. Vamos a ver, el Tribunal Supremo le ha tenido que revocar más de una sentencia siendo miembro de la Audiencia Nacional. Absolvió a los acusados de asediar el Parlamento catalán diciendo que el asedio fue un "acto en defensa de la Constitución" y rechazó en otra sentencia el carácter terrorista de SEGI, la rama juvenil de ETA. Pero tampoco hay que ser ingenuos, al fin y al cabo, en junio se renovaran, dos nuevos miembros del T.C. que serán designados por este Gobierno, o sea que los jueces afines a la izquierda serán mayoría y Arnaldo va a pintar lo que Barceló en una pared del Pozo del Tío Raimundo. Así que menos taparse las narices que nadie hace nada por interés de la ética ni la democracia.

Y ya que España es un paraíso y todos somos felices con nuestro líder, al que veneramos y reverenciamos y damos las gracias por no haber muerto en la pandemia gracias a él, os animo a brindar con un Dry Sanchini.