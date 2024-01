Buena sombra le cobija

En España los partidos son las agencias de selección de personal para los cargos públicos. Diputados, senadores, concejales, ministros, directores generales, embajadores, asesores, puestos de libre designación, gerentes de empresas públicas, todos son elegidos por los partidos con la única condición de su afinidad al poder. Miles de personas que sirven para consolidar en el poder orgánico a los dirigentes de turno. No se tiene en cuenta la formación ni la capacidad. En Francia, al menos, existe la Escuela Nacional de Administración que cada año concede a un selecto grupo de “enarcas” la acreditación que tarde o temprano les servirá para la gestión de lo público, en España es la cooptación. Por supuesto algunos son elegidos por su capacidad, faltaría más, son los menos. Da igual si miramos a TVE , Canal Sur, Correos , Paradores, Onda Cádiz o cualquier instancia de la administración. Ahora se dice que José Pacheco será sustituido por Cristina Saucedo al frente de la Subdelegación del Gobierno. Llegó a ese puesto hace cinco años porque Fran González tenía hilo directo con Adriana Lastra. Va a ser cesado porque se atrevió a rechazar la propuesta reiterada del secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, para encabezar la lista del PSOE a las municipales en la ciudad de Cádiz. No sirve de nada si lo ha hecho bien o mal. Simplemente Ruiz Boix quiere colocar allí a una persona de su confianza, al parecer Cristina Saucedo. También hay movimientos para sustituir a Fran González al frente de la Zona Franca, con la mala suerte para la dirección provincial socialista que Zona Franca acaba de desbloquear el futuro de los terrenos de Navalips, que llevan 40 años sin resolver, y que acaba de tener un gran éxito en Incubazul. Es difícil sustituir al Delegado ahora mismo. Le rebanaron el cuello a Juancho Ortiz en Diputación sin que todavía nos hayamos enterado si es que se había peleado con Beardo, con Sanz, con Saldaña o con la presidenta, o si es que querían darle una patada a Bruno en el culo de Juancho. Por su parte Bruno elige a sus asesores entre quienes han demostrado ser afectos a la causa, salvo alguna honrosa excepción. Antonio Sanz se esfuerza en rodearse de una corte de aduladores, corifeos y turiferarios que le pasan la mano por el lomo. Ni siquiera alguno que le recuerde que es mortal. Ser pelota en España es garantía de éxito. Uno puede esforzarse, estudiar, tener un currriculum de primer nivel que si no es obsequioso con el poder ya sabe que tendrá un trabajo de mierda en cualquier esquina. El mensaje que se manda a los jóvenes es que mejor se vayan de España, que salgan por el puente de mil en mil, salvo que sepan en que árbol cobijarse.