Campaña para sensibilizar en la carretera

Un tercio de los conductores fallecidos en Málaga en accidentes de tráfico habían tomado alcohol o drogas previamente a coger el vehículo. Así lo señalan las estadísticas del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y detalló ayer el capitán de la Guardia Civil de Tráfico en Málaga, José Antonio Montes. Ante estos datos, la Dirección General de Tráfico y Aspaym presentaron ayer la campaña No corras, no bebas, no cambies de ruedas, para evitar el consumo de alcohol y droga entre los conductores.