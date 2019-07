Camping en la Luna

Más famosos que los tres reyes magos: Armstrong, Aldrin y Collins. Nos creemos todo lo que pasan por una pantalla, el falso documental Operación Luna de 2002 es una broma con Stanley Kubrick al fondo de un supuesto montaje en lo del Apolo 11, y por mucho que se desmienta la humorada, siguen los conspiranoicos como los terraplanistas por su trocha. Que los americanos dejaron su huella y bandera en la luna lo validaron hasta en la Unión Soviética. De las anécdotas más domésticas y humanas que se ventilan estos días enternece la paguita de 600 dólares por astronauta en la tripulación del Apolo 11. Ante la imposibilidad de encontrar un seguro de vida a Neil Armstrong se le ocurrió firmar cientos de autógrafos para que su familia los subastase en caso de desastre. La NASA en su web está recopilando los recuerdos del programa Apolo con testimonios de personas de todo el mundo.

Usted puede participar contestando a estas cuestiones ¿Dónde estaba cuando los humanos caminaron por la Luna por primera vez? Describa con quién estaba, en qué pensaba, y cómo se sentía ¿Cómo fue su vida en 1969?¿Recuerda haber aprendido algo sobre el espacio en la escuela?¿Qué recuerda? El que describe vacacionaba de camping en el Calypso de Calahonda, bajo la Mijas del burrotaxi, muy asilvestrado con la espalda pelada. La excitación eléctrica alrededor de la oratoria de Jesús Hermida y unas imágenes borrosas...Ese nerviosismo se grabó en mi memoria para siempre. Años después al dictado del libro de religión, D. Braulio nos azuzaba con debates morales acerca de si era ético despilfarrar tantos millones para una excursión, con la de hambre que había en el mundo. Medio siglo adelante tengo alguna certeza. Cada vez que tecleo en el portátil, me pongo las gafas graduadas, caliento la cena en el horno microondas, consulto la predicción del tiempo en el móvil...Si uso el GPS para no perderme o voy al médico...En cada ocasión que hablo por teléfono o me calzo las zapatillas con cierre de velcro. Incluso cuando cambiaba los pañales a mi bebé, detrás de todas esas comodidades que han hecho mi vida mejor está el agradecimiento al ingenio y sacrificio de la gente de la NASA. Pero, lo que hizo imborrable aquel julio de "Chi ri bi ri bi po po pom pom" es que conocí Cenacheriland, donde, por cierto, vi acampar al hombre en la luna.