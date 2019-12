Canal Sur ya no es lo que era (para el PSOE)

Los socialistas andan muy disgustados -y hasta indignados en más de un caso- con el trato nefastísimo que, a su entender, le dispensa la televisión pública andaluza, más conocida por Canal Sur, de manera que -lamentan- ya no es la nuestra. Es decir, la suya. Escrito esto, a continuación cabría escribir ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja y así hasta acabar el artículo, hasta llegar al final de la columna. Pues eso, y no otra cosa, es lo que provoca ese disgusto, y parece que hasta indignación, del PSOE por lo que considera el comportamiento parcial -o sea, partidista- de la televisión pública andaluza desde que Moreno&Marín Asociados han abierto despacho en San Telmo.

Para estar gran parte del país enfrascado en hacer memoria (de esta, de la otra y de la de más allá), a los socialistas les ha dado un golpe de amnesia, y de los fuertes, con la tele autonómica.

Sostener desde el PSOE, ahora, que hay un sesgo partidista en CSTV suena a choteo. No obstante, admitamos por un momento que es así, que la irritación del PSOE está justificada. ¿Notan los socialistas el escozor? ¿Pica? Es justo lo que han estado sintiendo los partidos de la oposición y muy especialmente el PP durante todos los años de sus gobiernos en la Junta, y por tanto con la RTVA bajo su control. Que el PSOE o cualquiera de sus satélites vean ahora falta de pluralidad política y hasta una mano negra que manipula en los subterráneos de la cadena pública los contenidos informativos en su contra empuja a la hilaridad, pero aguantamos la carcajada y soportamos como podemos, con el sonrojo que nos arde en la cara, la vergüenza ajena.

No se trata de defender el "como lo hicieron ellos, ahora lo hacemos nosotros". Uno no se sorprenderá si en un futuro no muy lejano los gestores actuales de Canal Sur cometen ese error. Desgraciadamente, parece de cajón. Una televisión pública, si nos atenemos a los modelos que conocemos, nace jodida: trae de fábrica la tara que supone estar bajo la tutela y el control del partido -o los partidos- que se hace con el poder tras las elecciones y consigue la mayoría en el Parlamento. Convierte la tele en un medio de propaganda. El PSOE sabe mucho de eso. Lo supo con la nuestra, que ya no es suya. Pero parece que lo ha olvidado. Los socialistas tendrían que haber hecho como el de Memento. Que la repongan.