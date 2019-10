Caperucita Roja y la píldora

Me lo pregunta la madre de una amiga mía, una mujer arrugadita, ya entrada en años: ¿No hay un día en el que mundialmente se celebre la píldora anticonceptiva? Lo ignoro -le respondo-, pero debería haberlo, pues sin duda ha sido una de las sustancias químicas sintetizadas por el hombre con mayor impacto social. ¿Conoces el cuento de Caperucita Roja? -me vuelve a preguntar-. Los ojos azules, muy vivos, se le iluminan. La conozco. A pesar de su edad le gusta provocar, crear situaciones divertidas. Y entonces la lengua se le aligera: A mí el cuento de Caperucita me lo contaron tantas veces en mi infancia… -me confiesa-. Tan inocente, tan bonita, tan confiada, hacendosa, presta a acudir a la llamada de su abuela, a cuidarla… ¿Quién no quería ser Caperucita? El problema era el lobo, ese carnívoro capaz de engullir entre sus fauces insaciables a una niña inocente… Porque yo era una niña inocente, sin malicia. Años después, leí un libro extraño; un libro que destrozaba la candidez de mi infancia. "Psicoanálisis de los cuentos de Ada". Así se llamaba el libro. Lo escribía un tal Bruno Bettelheim, y en él se insinuaba que el lobo no era más que una metáfora del hombre seductor, peligroso, que puede llevarse a la niña a la "cama", con las terribles consecuencias que por entonces eso podría depararle. ¡Te imaginas…! -y claro que me lo imagino-: embarazo, rechazo familiar y social, una vida destrozada…

Y en éstas, cuando a mí ya me empezaban a gustar los "lobos", aunque aún el cuento de Caperucita me hacía tomar distancia de ellos, llegó la píldora anticonceptiva, una revolución de los años 60. Tal vez, la mayor revolución de la historia, junto al acceso al trabajo, en la lucha por la emancipación femenina. Una combinación de sustancias químicas que liberaba a la mujer de la esclavitud del embarazo no deseado, permitiéndole sin embargo gozar plenamente con el "lobo" deseado, que ya era, así, un poco menos lobo. ¡Me desmadré! Y ahora, cuando está a punto de cumplirse los sesenta años de aquel gran descubrimiento y yo digamos que ya no volveré a cumplir los setenta…, ni los ochenta…, algunas noches, para dormir, les cuento a mis biznietas mi versión del cuento de Caperucita Roja, y manteniendo el tono arcaico del viejo cuento, cambio sabiamente la figura del lobo por Antoñito, el hijo del gañan del pueblo, un guapo mozo, dulce y cariñoso, en el parecer de la gente. Me mantengo, eso sí, fiel al contenido de ese magnífico diálogo amoroso sin ñoñerías, del cuento: "Antoñito. ¡Qué manos más grandes tienes!". "¡Abuela -me dice mi nieta-, no le cuentes esas cosas a las niñas, o se lo digo a mamá…!" Mamá es mi hija… ¡Imagínate las cosas que cuando pequeña yo le contaba a su madre, o sea a mi hija! Pero, vaya, tengo la impresión de que el mundo se va llenando otra vez de ñoñerías. ¿Será efecto del cambio climático?