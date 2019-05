Carmena votaría a De la Torre

No tendría ningún temor en votarte a ti". La frase es de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, e iba dirigida a Francisco de la Torre. Durante el cara a cara que ambos protagonizaron en el programa de televisión El Intermedio, la candidata a la reelección por la formación de izquierdas Más Madrid, elogió la trayectoria política de De la Torre: "Te conozco y me parece que eres una persona interesante, que tiene claro cuál es la función que debe ser la gestión de lo público", destacó. Tras el halago, la alcaldesa de Madrid indicó que "haría todo lo contrario con cualquier otra persona que conozca de tu partido; diría que de ninguna manera". La admiración que siente Carmena por De la Torre provocó el tremendo enfado de la todavía portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo: "Vergüenza de haber estado en un acto en campaña en 2015 con Manuela Carmena que dice ahora que votaría a Francisco de la Torre. Señora fue usted muy borde entonces y ahora habla sin saber. No conocer la realidad de Málaga o le va demasiado el cesarismo", escribió Torralbo en su perfil de Twitter.