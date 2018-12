Carolina Durante el 2D

Sala La Trinchera. Reducto de sonido indie con Silvia a la programación. Tarde de voxtos sorpresa. Naves de uralita. Políngano San Luis desierto. Los argentinos de "Las Ligas Menores" invitan a la tarima a Mario. Se trata de una "colabo", en jerga milennian colaborar. Al borde del cierre de los colegios electorales comienzan los cabezas de cartel. Pantalla con "Carolina Durante" escrito a rotulador. Allá van: Martín (el bajo espigado), Juan ( Villavicioso baterista), Diego (Voz en altas) y Mario ( Guitarra antropopunk). Llevan un fin de semana hasta la bola de bolos. Viernes en Granada, sábado en Almería y domingo 2D en Cenacheriland. Hace menos de un mes, grabación de su primer disco en Granada y apenas unos días, actuaron en La Coruña. Perreada vida. Cargar equipo, montar los trastes, prueba de sonido, a darlo todo y desmontar, empacar los instrumentos, encajarlos como tangram en la fragoneta, birras, hotel y a por el siguiente .

En la Trinchera, llevan en cartel ¿desde octubre? antes de petar YouTube con "Pido Perdón" (Ahora Sí Que Sí) "la colabo" con Marcelo Criminal y Amaia RomerOT. El éxito de masas cae como una maldición en la escena independiente ¿Qué artista no anhela que su obra tenga la máxima difusión?

Los guajes rozan la extrema delgadez de un sueño cumplido a los 24. Un destino de carretera y top manta. Festivales, ensayos, siempre cortos de parné. Blindados, crecidos en pura crisis y decepción país. "No sonamos mal, no sonamos mal…" corean en el tema de apertura. Un repertorio necromántico. Se acopla algún altavoz. Continúa el show, ahora versionan "Autosuficiente" de "Parálisis Permanente", esquela prematura de la movida. Carolina Durante ya no gira por antros primigenios y sabe lo que maneja. Martín, un bajo Fender Precision American Estándar, creo que escala 34",dinamita para los directos. Mario da púa a su Gibson SG Standar colorá, pura leyenda. Juan 150% de fibra canija, aletea las baquetas sobre una superbatería Gretsch. Diego, el que canta éxitos mayúsculos , cuando se apagan los focos, agüita del tiempo para cuidarse la voz. La actuación de Carolina Durante finaliza con "Cayetano" el himno pijipi que los lanzó al mainstream. Han puesto a los 200 fans de guerrilla brazos arriba. Con tanto bote, del público en llamas, el videocámara que graba el concierto toma planos con imágenes tembleque. Como PSOE en elecciones andaluzas 2018.