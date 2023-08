Cada día que pasa nos vamos encontrando con nuevas y sorprendentes peticiones de los diferentes grupos políticos para mostrar su apoyo a un candidato presidencial. En circunstancias normales serían la Constitución y las leyes las principales líneas rojas que no podrían rebasarse. Pero la última legislatura, con sus constantes cesiones al independentismo, supuso un punto final a la contención política y ahora la carta a los reyes magos es realmente impresionante.

El PNV es el partido que muestra un apoyo más apasionado al PSOE. El problema es que también lo hizo en su día al PP, pocas semanas antes de darle la puntilla a Rajoy. Eso lo saben perfectamente en las filas socialistas, y de ahí que no se fíen lo más mínimo de tan solícitos felones. Hay que reconocer que la estrategia de contentar a los partidos nacionalistas, mientras no paran de perder votantes como bien saben en Esquerra Republicana, es muy interesante ya que los mantienen entretenidos hasta su colapso final. En ese punto es mucho más inteligente la postura de EHBildu, que ofrece inmediatamente sus votos a Sánchez para darle el abrazo del oso posterior. Apoyar a un candidato que no ha ganado las elecciones les facilita consolidar su expansión euscalduna hacia Navarra y la independencia vasco-navarra final.

Mientras tanto por la derecha VOX va perdiendo líderes irremediablemente. Ha hecho falta algo de tiempo, y un análisis sosegado de los resultados electorales, para caer en la cuenta de que la campaña ha sido un desastre. Cabe recordar como Alianza Popular, de la que derivó el PP, tuvo que reconducir y aunar diferentes ideologías hasta consolidar su fundación. Por eso es importante que ahora se proceda de forma similar para recuperar ese electorado, salido de las filas populares, y ahora inmerso en una opción excesivamente presidencialista y sin visos de recambio natural. En caso contrario ya conocemos lo ocurrido con UPyD o Ciudadanos, que fueron perdiendo apoyos hasta su irrelevancia política final.

Pero el caso más curioso es la voladura controlada de Podemos. Esta semana no ha tenido el más mínimo problema para hacer un ERE a sus trabajadores y cargarse la mitad de toda su organización nacional. Cientos de familias que ahora ya no protestan contra las despiadadas empresas que hacían EREs a sus empleados, porque ahora es su propio partido el que les hace lo mismo. Son los caprichos del destino.