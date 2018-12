Carta a los nuevos reyes de occidente

Esperaban en la dirección andaluza del PP que Francisco de la Torre moviera ficha con rapidez en cuanto llegara el cambio de gobierno a la Junta de Andalucía para recordar las tareas pendientes. Pero no que la jugada fuese con tanta anticipación. El alcalde de Málaga decidió llevar ya al Pleno del Ayuntamiento del pasado jueves los 26 encargos que espera asuma el futuro Ejecutivo autonómico. Su carta a los próximos Reyes Magos del occidente andaluz: Juanma Moreno, Juan Marín y Elías Bendodo. No sea que alguien deduzca que el regidor pierde la beligerancia al alcanzar los suyos el poder. Entre otras razones, porque los dos dirigentes del PP que tendrán mando en plaza en la próxima Administración regional, si fragua el pacto tripartito PP, Ciudadanos y Vox, no son precisamente suyos.

Con el riesgo de cometer alguna leve injusticia por falta de memoria, lo cierto es que para contar los grandes hitos de la Junta en esta provincia en 36 años de mandato del PSOE, sobra un dedo de la mano: el Parque Tecnológico de Andalucía, el Museo Picasso, la Ciudad de la Justicia y el Metro. Y a esta última infraestructura habría que añadirle el sobrenombre de pesadilla y ejemplo de lo que es una deplorable gestión de un gobierno. Con la inestimable ayuda del propio munícipe y sus pegas y vaivenes con el proyecto. Muy pobre balance para tantos años, aunque los socialistas siempre defendieran que el Gobierno autonómico era más un entidad prestadora de servicios y no para ejecutar grandes inversiones.

Pero claro si al fragor de una campaña electoral prometes un tren litoral a Marbella y luego te desdices y olvidas porque defiendes que la capital turística de la Costa del Sol debe ser una apuesta nacional. Cuando cada cuatro años anuncias un hospital, que varías de localización, tamaño y definición según convenga a las urnas; cuando en un ataque de preservación medioambiental decides proteger el último suelo virgen costero de Málaga ciudad con un parque junto a la playa y a estas alturas estamos con el proyecto. Si nos pasamos la pelota de gobierno a gobierno con el citado PTA, con la incapacidad para liderar la resolución de un problema por sus pésimas comunicaciones, que se arrastra desde hace treinta años, o el desarrollo industrial en el área del Guadalhorce, frenado por el riesgo de inundabilidad sin que se afronte definitivamente en alguno de los sentidos posibles, por citar algunos ejemplos en los que también hay responsabilidades compartidas.

Ésa es la ventaja de partida. El margen de mejora de la Junta es amplio. Pero con unas municipales a la vista, la paciencia de Francisco de la Torre será corta.