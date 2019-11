'Cartas marcadax'

Mailings electorales. Ciudadanos entró primero por el buzón. Sobre naranja. "Somos un gran país y vamos a demostrarlo". "Pongamos a España en marcha con los colores de Andalucía y Albert Rivera a todo folio. Seis puntos para modernizar a España, bajar la cuota de autoesclavos, garantía de estudiar, trabajar en español. Fin a la sangría nacionalista. Adiós a los contratos basura: indefinidos para siempre. Triple de inversión en I+D y tecnologías contra el cambio climático. Limpieza de corrupción y una advertencia: un 1% más de votos a Cs son 10 escaños más para Albert Ribera e Inés Arrimadas. Sin embargo, un 1% más de votos al PP o al PSOE es sólo un escaño que no cambia nada. A Unidas Podemos sólo faltó enviar el pergamino en una botella naúfraga. Alberto Garzón alza el puño derecho, Pablo Iglesias amartilla el izquierdo. Firman a dúo las batallitas del abuelo y la lucha democrática. Se apuntan la subida del salario mínimo y la coautoría de la moción de censura que instaló a Pedro Sánchez en el Falcon. Avisan: "Los que siempre han mandado en España quieren que nos cansemos , que nos rindamos, que aceptemos que aquí solo pueden gobernar ellos". "Sí se puede" y se ahorran la papeleta marcada para el senado. Sobre azul y gaviota de corazón popular. Dos carillas de literatura fantástica en letras grandes para presbitas. En la esquina Pablo Casado mira esperanzado al horizonte convencido de que sí apagó la hornilla del gas cuando salió de casa. También se anota 7 millones de curros y el rescate del estado del bienestar. Canta línea con el empleo, la educación y la sanidad. Rebajita de impuestos, conciliación de vida laboral-familiar y aspira al bingo metiendo canguele vía pensiones. Menciona al presi en funciones intratable y se presenta como… "única alternativa para garantizar la unidad de una España de ciudadanos libres e iguales". "Contigo sacaremos España Adelante". En esto abro el banderón a todo sobre que trae noticias de Vox: España siempre. Literatura mandoble: España se rompe. Santiago Abascal es el garante de la unidad y soberanía de nuestra nación. En negritas: "combatir la inmigración ilegal, nuestras calles sean seguras, libertad frente a la dictadura progre, proteger la vida rural y a la gente del campo". Pedro Sánchez todavía no me ha escrito y ando compungido como el gorila del chiste. Qué usted elija bien.