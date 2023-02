Carteles en la sede de Vox

La política menos seria, la de las chiquilladas y el conato de vandalismo, amaneció ayer en la sede de Vox en Málaga. En la valla metálica de la casa del partido de ultraderecha pegaron carteles con mensajes contra su líder nacional, Santiago Abascal. Fondo verde enmarcando el busto de Abascal y con descalificaciones sobre el dirigente de la formación bajo el lema "Qué no te engañen". Desde el partido verde confirman que esto es más común de lo que parecería, pero que al no haber daños materiales simplemente han retirado la cartelería y la han retirado, sin poner denuncia ante la policía. En otras ocasiones, aseguran desde la formación, el vandalismo ha escalado en gravedad y ha pasado a pintadas o destrozos, hechos que sí se pusieron en conocimiento de la policía al causar desperfectos, "esto es más una chiquillada", avisan. Vox en Málaga no es una formación que se destaca precisamente por la tranquilidad. Las redes sociales registran estos días bastante actividad con reproches y censuras a posibles candidatos de la formación en la provincia. Suele suceder cuando en el horizonte aparecen las urnas.