Casado, con pocos

Hace ahora casi diez años, este periódico publicaba un reportaje de un político que acababa de tomar una decisión sorprendente: renunciar a un sueldo de 3.500 euros brutos mensuales por otro de 800 euros, que le permitía dar nueve horas semanales de clase a alumnos de tercero y cuarto de la ESO del Estanislao de El Palo, en la capital. El protagonista contaba entonces con solo 25 años y aseguraba que "el dinero no lo es todo en la vida".

Miguel Ángel Ruiz era parlamentario por Málaga del PP. El octavo de la lista en los comicios de 2008. Y el diputado más joven de la Cámara andaluza. Algunos le tacharon de temerario, otros alabaron su sensatez y su valentía. El director del centro educativo paleño le realizó una oferta, él intentó impartirla docencia gratis pero el sistema de incompatibilidades le frenó. Si pretendía trabajar como profesor, debía renunciar a su sueldo como cargo público. Y lo hizo. "Lo importante es realizarte como persona y no me arrepiento", aclaraba en aquel reportaje para sentenciar que su objetivo no era vivir de la política y que aquella etapa tendría fecha de caducidad. Y acertó. Aquel año Elías Bendodo alcanzaba el poder en el PP de Málaga y en los siguientes comicios autonómicos, el joven diputado no repitió.

Hoy, Miguel Ángel Ruiz es una de las caras del nuevo PP de Pablo Casado. Este historiador y experto en religiones, ha coordinado máster en liderazgo y es secretario general de Cánovas Fundación, entre otras muchas actividades. Y, de nuevo, le ha llegado su momento político. Es el único malagueño miembro de la Junta Directiva Nacional del PP propuesto por el propio Casado. Esperanza Oña, la ex alcaldesa de Fuengirola y ahora diputada andaluza es quizá el rostro más visible del apoyo al nuevo líder nacional en Málaga. Oña es una entusiasta de José María Aznar y estaba claro para ella quién podía tomar ese testigo tras la etapa de Rajoy. El tercer pivote del reducido grupo de casadistas de pura cepa, es el ex subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio. Persona muy discreta pero que esta vez dio el paso adelante y acertó. El reducido listado irá creciendo poco a poco, si el nuevo dirigente consigue que se aclaren todas las nubes que envuelven su currículum. Al margen de la integración oficial de Elías Bendodo y Juanma Moreno Bonilla, anunciada ayer por el equipo de Casado, ambos realizaron una apuesta muy fuerte por Soraya Sáenz de Santamaría, que seguro habría catapultado al primero con fuerza a la dirección nacional. Pero ha perdido. Y los enemigos más o menos callados, aflorarán si las circunstancias le son propicias. Bendodo coordinará la campaña del PP andaluz y liga su futuro al de su jefe. En Málaga, en teoría, irá de número 2 tras Francisco de la Torre en las elecciones locales. Pero la convivencia será imposible y las próximas autonómicas pueden facilitarle una escapatoria.