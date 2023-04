Cassá quería trabajar

El Ayuntamiento de Málaga celebró ayer su último pleno del actual mandado con un inesperado protagonista: el concejal tránsfuga de Ciudadanos Juan Cassá. Al edil le han llovido críticas desde la oposición por su poca predisposición al trabajo en estos cuatro años. El PSOE ha calculado sus ingresos y estima que en el citado periodo ha percibido 395.000 euros, más sueldo que el del presidente del Gobierno y prácticamente por no hacer nada. El aludido quiso ayer tomar la palabra para despedirse. Así que su voz se escuchó después de mucho tiempo de silencio. Argumentó que no esperaba recibir alusiones y explicó que una vez trajo una iniciativa pero que ni siquiera se debatió. Desde entonces ha debido darse por vencido. Añadió que su primera intención tras las elecciones era cogobernar pero que su anterior formación no se lo permitió. Tras su salida del partido naranja, se dedicó a dar estabilidad al equipo de Francisco de la Torre. En Diputación, Cassá he ejercido de portavoz del gobierno de la institución provincial pero tampoco se le recuerda ninguna intervención. Igual es que tampoco le han dejado ejercer y por prudencia ni siquiera se ha quejado.