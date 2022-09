Castigado por ahorrar

Ahora que estamos inmersos en una transformación de la sociedad en pro de la igualdad en todos los ámbitos debemos de considerar por qué se ha de penalizar el patrimonio. ¿No sería más justo e igualitario, además de equitativo, que si se penaliza el patrimonio se penalice también el matrimonio? Es un tema que la ministra Montero, la ex de Pablo Iglesias, debería plantear en lugar de promover el sexo infantil. Aunque, en mi opinión, lo mejor es que no se penalice a ninguno para que la sociedad no sea ni patriarcal ni matriarcal. Muy bien hecho pues por parte del presidente Juanma Moreno al quitar el impuesto de patrimonio y dejar como está el matrimonio.

Es curioso que la polémica haya saltado porque el PP-A considere que esa política fiscal es beneficiosa para Andalucía. Desde la izquierda se rasgan las vestiduras (cuando fue Zapatero quién quitó ese impuesto nada dijeron, acuérdense que el ex-presidente llegó a decir: "bajar impuestos es de izquierdas") y desempolvan la momificada teoría marxista-leninista de la lucha de clases y quieren joder a los ricos, que no se han metido con nadie, creyendo que así joden al PP.

Pero vamos a lo que vamos. Todas esas argumentaciones de justicia redistributiva, que quién más tiene más pague, que el impuesto de patrimonio es para mantener el estado del bienestar, etc., son falacias ya que el único impuesto justo y redistributivo es el impuesto progresivo sobre las rentas y los beneficios. Miren, y perdónenme los compañeros economistas y gente que razona por poner un ejemplo de niños de primaria, pero creo que no está mal como pedagogía. Supongamos que dos señores, "X" e "Y", ganan en un periodo de tiempo determinado 2.000.000 euros. Ambos pagan a la Hacienda pública por el IRPF un 40%, o sea, 800.000 euros, lo que les deja neto 1.200.000 euros a cada uno. Durante el tiempo que generaron las citadas rentas, "X" se sacrificó ahorrando e invirtiendo en patrimonio hasta 1.000.000 euros, mientras que "Y" se lo pasó pipa derrochando, viajando por todo el mundo, bebiendo Dom Perignon y Pingus, alternando con señoras o caballeros de juerga en juerga y, al final se quedó con una mano delante y otra detrás. Pues bien, el señor "Y", al dilapidar, no contribuyó al erario público con absolutamente nada, mientras que el ahorrativo señor "X", tuvo que estar pagando todos los años un tanto por ciento a Hacienda por haberse sacrificado para hacer un patrimonio, generando con ello inversiones, creando riqueza y puestos de trabajo. Pues ese señor es el malo y se le condena a pagar todos los años por lo mismo. En conclusión, amigos, que un impuesto sobre el patrimonio es un castigo al ahorro y a la inversión. ¿Habrá algo más injusto?

Así que señor. Moreno bien, muy bien, quitando el impuesto de patrimonio, pero mal, muy mal pretendiendo explícitamente atraer con ello capitales de Cataluña, le ha sobrado esa referencia tan ineficaz como innecesaria. Ningún empresario ni rentista inversor va a cambiar su ubicación o residencia por evitar el impuesto de patrimonio. Y mal, muy mal, por parte del Gobierno de la Generalidad que ladra en lugar de quitar también ese impuesto en Cataluña.