Certezas y realidades

Efectivamente es "una certeza y una realidad" que en 1936 se quemaron iglesias. Pese a ser imprecisa. Con independencia de los desmanes que se cometieron con el estallido de la contienda, la quema de conventos (más que de iglesias) fue en el 31 y no en el 36. Lo que no significa que no fuese una barbaridad, pero ilustra el nivel formativo del asesor que escribe los discursos de Ayuso, de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y de su vicepresidente, Aguado, que remató el desafuero elevando el compromiso de su gobierno "con hacer todo lo posible para que en 2019 no vuelvan a arder" al mismo nivel de certeza y realidad. Aunque ahora considere que fueron unas declaraciones desafortunadas que han sacado de contexto todos los que las han oído y después criticado. Claro que, como tampoco él aclara en qué contexto se tienen que entender, Más Madrid ha tenido que preguntar al gobierno autonómico si considera que existe un riesgo real de que se produzca la quema y qué medidas ha adoptado para evitarlo.

Con lo que ya tenemos a un funcionario perdiendo el tiempo en contestar la pregunta y a la sociedad un poco más encabronada. Es la consecuencia de que, antes, los miembros del gobierno autonómico y sus socios de Vox se hayan dedicado a perderlo en la Asamblea de Madrid. Y en este caso, sin ayuda de la oposición: Vox hizo la pregunta, el PP entró al trapo, y Cs remató describiendo un escenario que hace que me de miedo coger el AVE este jueves para subir a la capital. Pero la certeza y realidad es que también en el 36 (en este caso después de Cristo) se echaron cristianos a los leones. Hecho que invita a preguntarnos si el gobierno de Madrid está haciendo algo para que esto no se vuelva a producir (creo que de momento han abandonado la búsqueda de anfiteatros romanos en la comunidad).

Y que durante los 350 años de Inquisición se quemaron unos cuantos herejes. Asunto sobre el que, puestos a tomar medias, se debería conseguir un pacto de estado que prohibiese la quema de combustibles fósiles en las plazas de los pueblos. La carne chamuscada, sea de la creencia que sea, produce un hedor aún mayor que el de las iglesias y conventos. Con este acuerdo, hasta el PACMA estaría a favor. Solo se necesitaría, que incluyese la prohibición de torturar a los leones dándoles de comer personas crudas. Faltaría Vox, pero es una realidad, y una certeza, que en España nadie pacta con ellos.