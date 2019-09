Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Suena como un taladro en medio de la madrugada. Suena en todas partes y a todas horas. Pero no es cierto que haya incertidumbre. Es lo que se nos quiere hacer creer. Está todo bastante claro.

-"El único objetivo de la política es mantener a la población en estado de alarma, amenazándola con una interminable serie de duendes. Todos imaginarios". (H. L. Mencken).

-Es una estupidez asumir con tono de lamento eso de que tenemos los políticos que nos merecemos. Tan estúpido como afirmar con tono de queja que no nos merecemos los políticos que tenemos. ¿Qué es eso? Están ahí porque se les ha elegido. Han sido votados. No los voten. A ninguno. Si hay elecciones y de verdad creen en eso y se quejan y se lamentan de que nos merecemos o no nos merecemos los políticos que tenemos, no vayan, aléjense de las urnas. Sean consecuentes. Quédense en sus casas. Si se presentan los mismos, si los que ya están van a volver, no los voten. Absténganse. Desaparecerán. Todos. Ni merecidos ni sin merecer.

-Si Sánchez e Iglesias fueran un dúo de humoristas habrían tenido miles de denuncias, ya habrían pasado por un tribunal y estarían en prisión.

-La que fue presidenta de la Junta de Andalucía está embarazada. ¿Y? Es una mujer. Les ocurre a muchas.

-También esto está claro. No ha habido (ni habrá) información clara y precisa por parte de las autoridades políticas sobre la crisis de la carne contaminada. Ha sido (es) una información mal procesada: por un lado requemada, por otro sin cocer, y peor emplatada. Muy lejos del gusto del consumidor. ¿Y las autoridades sanitarias? Las autoridades sanitarias dicen lo que las autoridades políticas les dicen que digan. Y aquí sí se tiene la certeza de una incertidumbre, de una gran duda: la que padecen los afectados y los posibles y futuros afectados. Mientras, lo que hacen las autoridades políticas es pelearse. (Hay que leer otra vez la cita de Mencken, más arriba.)

-Lo de Cataluña ha sido una fiestecilla que terminó con evidentes muestras de aburrimiento, de esas a las que se va por ir. Un guateque que se recogió pronto. Es lo que tienen estos saraos tan publicitados: después son un muermo. Parece que sus organizadores no se pusieron de acuerdo en la bebida. Fallo enorme.

-"Escribir te convierte en alguien que siempre se equivoca". (Philip Roth).