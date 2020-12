¡Chapó, Antonio!

En El sueño de Escipión, Cicerón nos cuenta que a Escipión Emiliano, durante un profundo sueño, se le apareció su abuelo adoptivo, Escipión el Africano, para darle consejos y enseñanzas para afrontar su destino como primer hombre de Roma y, entre otras cosas, le dijo que "los hombres fueron creados con la condición de que fuesen los guardianes de este globo que ves que se halla en el centro de este templo y que se llama Tierra". Nos llega la Navidad después de un año sacudido por la terrible pandemia del coronavirus. Toda la humanidad ha tomado conciencia de la fragilidad que tiene el hombre ante las fuerzas desatadas de la naturaleza en forma de virus, enemigo invisible, y ha puesto sus esperanzas en la ciencia y en la efectividad de una vacuna.

Sin embargo, mucho más peligroso para el futuro de la humanidad es la destrucción de su propia residencia. Ya El Africano se lo advertía a su nieto, estamos aquí con la condición de guardar y conservar aquello que nos es necesario para la vida: nuestro planeta, la Tierra. Y la única esperanza que tenemos para salvarla es una vacuna. Una vacuna que la Unión Europea ha establecido como la lucha contra el cambio climático con el objetivo básico fundamental de la descarbonización, llegando a la eliminación del 55% del CO2 en el año 2030 y al 100% en el 2050.

Para ello considera la UE crítico el uso de las energías renovables, en especial la energía solar y el "Hidrógeno verde" que se pretende sea el gas que en un futuro muy próximo recorra las redes de gas Paneuropeas. El proceso es simple además de presentar una gran oportunidad para los soleados países del Sur: la energía solar captada por los paneles fotovoltaicos se convierte en energía eléctrica y ésta, mediante la electrolisis, nos proporciona el hidrógeno.

Y como en Navidad, con la aculturación anglosajona, quién trae los regalos es Papá Noel, pues resulta que, como si tal fuese, nos aparece un brillante economista, de la primera promoción de Málaga, alto ejecutivo de Endesa y experto en la materia, por algo llevó el Liderazgo de la Estrategia de Innovación Tecnológica de la citada compañía en Smart Energy, eficiencia energética, captura de CO2, etc., llamado Antonio Pareja Molina, con un proyecto para Málaga que hace unos días nuestro alcalde presentó en rueda de prensa. Hay que reconocer que Francisco de La Torre, que está al loro de todos estos avances tecnológicos, nunca desaprovecha un buen proyecto para Málaga y éste, a más de bueno, es de obligado cumplimiento.

Ya está en marcha una alianza estratégica (cluster) de las empresas malagueñas que representan más del 70% de las emisiones de nuestra capital (unas 3,3 millones de toneladas de CO2) para lanzar el plan de forma efectiva y acelerada: Puerto, Aeropuerto, Cementera, Mercamálaga, EMT, ciclo combinado de Red de Gas, Emasa, Ayuntamiento y otras, con la colaboración del parque tecnológico y la UMA. El proyecto prevé una inversión de 70 M. de euros en 4 años y 2.500 M hasta el año 2050. El plan, como dice Antonio Pareja, no es una opción es un "The must", o sea, un deber. A la ciudad del turismo y ocio, la smart city de la tecnología y la ciudad de los museos, le puede venir la ciudad libre de CO2. Bravo, Alcalde, y ¡Chapó, Antonio!