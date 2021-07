Cierre de camas de hospital

Verano, vacaciones de los profesionales y cierre de camas en los hospitales. La situación no cambia, aunque cambien los partidos políticos que están al frente del Gobierno de la comunidad autónoma. Antes con el PSOE; ahora con el tándem PP-Ciudadanos. Según las estimaciones de las organizaciones sindicales, se cerrarán -o como dice la Administración con un eufemismo, se dejarán en reserva- unas 300 camas en los hospitales de la provincia. Es complejo conseguir profesionales porque no hay en bolsa para sustituir, cierto, pero deberían tomarse medidas para que las listas de espera no se desboquen.