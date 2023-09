Cincuenta años haciendo espetos

Mezcla de arte y oficio, algo tan popular en Málaga como son las sardinas al espeto puede parecer algo sencillo pero no lo es. Requiere de mucha maña, confiesa a Paco Sánchez, espetero desde hace cincuenta años. No ha ganado ningún concurso aunque experiencia, desde luego, no le falta. Los fines de semana en temporada y los festivos como el día de San Juan o el de la Virgen del Carmen, Paco puede llegar a cocinar entre ochenta y cien espetos diarios, principalmente de sardinas, lo que vienen a ser entre 480 y 600 piezas de pescado cada jornada.