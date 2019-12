Cine en TV, lo barato sale bueno

La primera cadena de TVE emitirá clásicos del cine y recuperará La noche del cine español de Méndez Leite, y la segunda resucitará La clave y aquel Cineclub gracias al que vimos por primera vez películas de Mizoguchi, Renoir, Visconti, Lang o Berkeley. Canal Sur emitirá películas españolas y extranjeras rodadas en Andalucía o que traten de ella, desde El Dorado de L' Herbier -con el fantástico traje de flamenca diseñado para Eve Francis por el dadaísta Francis Picabia- hasta las más recientes, pasando por las joyas de Perojo, Rey o Elías con Estrellita Castro, Imperio Argentina, Carmen Amaya o Pastora Imperio.

Si se lo han creído es que no han caído en la cuenta de qué día es hoy. ¡Inocentes! Estas cosas pasaban hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, cuando la única televisión era la pública. Entonces si emitía buen cine cumpliendo una de sus funciones. La aparición de las privadas, en lugar de dejar aún más claro el papel de la pública, la empujó a la competencia a la baja. Y la aparición de las autonómicas empeoró las cosas. Nadie olvide que el origen de la peor telebasura aún reinante estuvo en la televisión pública valenciana.

Las únicas cadenas generalistas que emiten regularmente buenas películas son las que, por no tener grandes presupuestos, compran barato el buen cine que nadie quiere. Es el caso de Trece y su western diario que descubre o redescubre joyitas -por citar algunas recientes- como Carson City y El honor del capitán Lex de De Toth, Los implacables y Casaca roja de Raoul Walsh o El valle de la venganza de Thorpe, El reconvertido segundo canal andaluz, Andalucía Televisión (ATV), casi todas las noches emite una buena película. ¿Búsqueda de la calidad? No: relleno barato. Gracias a ello en las últimas semanas ha emitido La máscara de Fu-Manchú de Karloff, En alas de la danza de Astaire, Siempre hace buen tiempo de Kelly, No soy ningún ángel de Mae West, La patrulla perdida de Ford, Bola de fuego de Hawks, El diablo es una mujer de Sternberg, La carroza de oro de Renoir o Ensayo de un crimen de Buñuel… Mientras la primera cadena andaluza se renueva con talent show y talk show cutres.

Exactamente el 27 de febrero de 1983 escribía el recordado Ángel Fernández Santos en El País: "Con un poco de esmero la televisión podría convertirse en una buena escuela de cine". ¡Inocente! ¡Inocente!