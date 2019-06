Ciudadanos es marxista

Hay quien, siguiendo a James Dean, vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Creo que Ciudadanos ha optado por esa máxima y no le va a quedar nada que probar en lo que a coaliciones, acuerdos y apoyos parlamentarios se refiere. En su corta vida ha pasado de firmar un imposible pacto de gobierno con Pedro Sánchez a abominar hoy de quien ayer fue socio, cuando realmente es ahora cuando podrían formar un gobierno estable. Del mismo modo, el PP pasó de personificar la corrupción a ser quienes había que superar y ahora, visto que el sorpasso parece imposible, son el socio preferente. Aunque lo que más me llama la atención es que un partido que dice definirse como liberal acabe aceptando los votos de Vox para apoderarse de algunas varas de mando que no le dieron los ciudadanos. Se ve que Vox es extrema derecha según la posición retrógrada de Marte en la carta astral del señor Rivera durante el solsticio de verano. Por buscar alguna explicación.

La evolución ideológica de Ciudadanos recuerda a las gráficas de la Bolsa en una semana de infarto. Nacen socialdemócratas, se nos vuelven liberales con la rapidez que la calabaza se convierte en la carroza de Cenicienta y después de hacer de don Albert un Adolfo Suárez redivivo, pretenden apropiarse de los liberales de Cádiz aunque todavía calienten el carné de otro partido, a veces muy poco liberal, en la cartera. Lo de la adaptabilidad de Ciudadanos al entorno es digno de estudio por parte del National Geographic. En el pacto de gobierno con el PSOE se abogaba por desmantelar las Diputaciones Provinciales y, sin embargo, la Presidencia de alguna de ellas ha sido el trofeo con el que han querido finalizar el cambalache, después de obtener algunas importantes alcaldías con el PP y otras con el PSOE. Gato blanco, gato negro, qué más da si caza ratones.

Lo curioso es que todos sus alcaldes son 'alcaldes del cambio'. Del cambio de cromos, colijo. Porque lo más inadmisible de todo esto es que no se han pactado programas para las ciudades. Simplemente se han intercambiado alcaldías y se han cobrado o pagado favores sin tener en cuenta el sentir de los votantes. ¿Dónde está la regeneración democrática prometida? ¿Y la nueva política? ¿Y la transparencia? Visto lo visto, Ciudadanos ya no es socialdemócrata ni liberal. Definitivamente, es marxista. Pero de Groucho. Ya saben: "Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros".