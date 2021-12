Sin centro de gravedad, hemos pasado a un estado de digestión permanente. Colmados. Sí amigo lector, las cocinas de los neotiesos de Cenacheriland parecen abarroterías, ultramarinos, tiendas de avíos de todo a un euro y me lo apuntas a la cuenta. Llame a la despensa de su madriguera como le plazca. Las cocinas modernas ya no incluyen fresqueras que suenan a rancio racionamiento de NO-DO. Ante los runrunes de desabastecimiento conspiranoide, apagones austríacos y episodios volcánicos asustaviejas el que más y la que menos escéptica, ha picado en un 3x2 de packs de latas de mejillones o atún para el carrito de la compra. Con disimulo a lo tonto todo quisque se ha sumado a la canasta básica de la inflación supersticiosa: Sobredosis de paquetes de garbanzos, pasta, arroz y azúcar de Celia Cruz, o Villalupus si está preparando un caldito deshuesado. Son gestos tatuados en el código genético de la hambruna postguerrera. Que si la garrafa de aceite de oliva extra y ese tecnicismo de la alimentación seca, que traducido a lenguaje familiar significa que empapiza, rellena mucho, tarda cuatro lunas en caducar y no se pone malo hasta que se mira la etiqueta. Que no le falten sopitas y el consuelo azul de la llamita apocalíptica del camping gas.

El futuro huele y parece más viejo que la lejía. Y así al tun tun y al chup chup del cha cha chá este superávit de supermercado y acumulación despensil ha okupado el sitio de las viandas navideñas para las liadas de nochebuena. Llevan dándonos los villancicos desde el puente del Pilar, pero en realidad las navidades comenzaron ayer con el sorteo de la lotería soñadora. Ni encendido de luces, ni zambombas sietemesinas. Nos prometemos felices fiestas. Más que tocarnos el gordo hemos engordado. Y de tanto anunciar el turrón como que nos ha pillado el lobo con los encuentros familiares en puntos suspensivos y la nevera rebosante. No se puede vacunar contra el cuñado con el pasaporte coronabicho en regla, pero si tirar del comodín de la O de omicron, que suena a pulpo del espacio de serie Beta o resfriado pertinaz. Ese moqueo y mosqueo constante que nos congestiona la napia battiata. Estamos alcanzando el grado más alto del colmo de la mascarilla. Que no le falte jamoncito, queso del bueno y langostinos todo el año que son dos días. Disfrute usted de una feliz navipaz.