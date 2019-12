En el Black Friday, la fiesta de la Inmaculada, durante las Navidades, en el fin de año, en Reyes, en las rebajas y en las épocas de encarecimiento, a lo largo de todo el año, por la mañana, cuando cae la tarde, durante la noche, a todas horas, en cualquier instante, en cualquier sitio del planeta… comprad, comprad, malditos. El mundo no cesa de hacer intercambios constantemente. Si así no fuera, lo que entendemos por civilización o lo que en el hombre reconocemos como humano, desaparecería de la faz de la tierra al momento, como si lo que a lo largo de la historia hemos ido construyendo entre todos hubiera sido fulminado por un rayo. Comprar y vender, vender y comprar, es parte consustancial de la cultura, es decir de lo que nos separa de la naturaleza y de la barbarie. Cuestión distinta es lo que compramos, para qué lo compramos, el modelo económico y social que estructura lo que compramos y lo que vendemos (y por supuesto lo que producimos, cómo lo producimos y a qué coste). Y no es solo la necesidad de sostener toda la cadena de producción que el sistema capitalista ha implementado (que también: los puestos de trabajo, por ejemplo) con la artimaña del progreso, como si las fuentes de riqueza fueran inagotables, sino que el propio intercambio que implica la compraventa es consustancial al hecho social, pues (según aseguran los que de esto dicen que saben) lo que articula y fundamenta a "lo social" son los vínculos -del tipo que sean- que se generan con los intercambios. El hombre dio un salto cualitativo sobre el hecho biológico de su animalidad cuando comenzó a intercambiar "cosas" y, sobre todo, cuando fue capaz de crear un código con un patrón que regulaba las reglas de esos intercambios. No somos monos (o somos algo más que monos) porque intercambiamos cosas, es decir compramos y vendemos, comerciamos; intercambiamos palabras, o sea hablamos; intercambiamos hombres y mujeres (nos ennoviamos, nos casamos, nos divorciamos, y otra vez vuelta a empezar). Y así, constantemente, sin que cese un solo instante, en cualquier punto de la tierra, cualquier día, en todo momento, los hombres estamos intercambiando "cosas" (compraventa, comercio), "palabras" (diálogo y conversación), "hombres y mujeres" (matrimonio, parejas de hecho o de desecho). Cuestión distinta -y muy necesaria- es que aboguemos por un comercio justo y sostenible, un diálogo inteligente y honesto, ¿y un matrimonio…? Bueno, a lo que iba. Comprad, comprad, malditos, que mientras compremos, dialoguemos y nos "casemos" el mundo no se acaba. Por cierto, en estas Navidades recomiendo comprar un buen vino para degustarlo a lo largo de un ratito de charla amena e inteligente que bien pueda servir de preámbulo a los arrebatos de una buena coyunda y un mejor himeneo. Es el modo más inteligente y civilizado de afirmarnos (y gozarnos) como humanos. Lo demás es barbarie. No les quepa la menor duda.