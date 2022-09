Consejos al alcalde de Sevilla

El presidente de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, consideró ayer la tasa turística como "un tema ideológico" del PSOE, por lo que le pidió al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, "no ir a lo fácil" con un impuesto "que rechaza el sector" y exigir al Gobierno central mejorar la financiación de los municipios turísticos. Salado se ofreció así a acompañar al regidor hispalense en una reunión con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y abordar un reparto equitativo del IVA extraordinario que generan los municipios turísticos para que revierta en esos ayuntamientos, y "no implantar un nuevo impuesto". Con estas palabras respondió a las declaraciones de Muñoz este lunes en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, donde insistió en implantar una tasa turística en Sevilla, pese al rechazo del Gobierno andaluz, alegando que "no toda Andalucía es la Costa del Sol". Al respecto, Salado le ha recordó que "la Costa del Sol es el motor económico y turístico de Andalucía, así que hay que tener muy en cuenta lo que diga".