'Conspiranoia' municipal

El Pleno TV de investidura y maceros visto por You Tube tenía algo de suspense conspiranoico. Amenazaba un giro peliculero, imprevisto. Las inquinas ególatras a los que nos acostumbra la política espectáculo insinuaban una salida de pata de bancada para dar un poco más de suspense a la victoria playtex. La balanza se podía inclinar a la derecha o a la izquierda con un solo voto. Sobrevolaba la sospecha de un desplante quijotesco protagonizado por Juan Cassá y el resto tierra conquistada. Motivos le han dado al muchacho de la moción "para tocar los cojones" embalsamado con acta de concejal medio estorbo. Pero el hombre tiene cintura y coleta engrasada como bisagra. Algo habrá aprendido tras su inmersión cuatrienal en los endémicos vericuetos de las peñas, cofradías, velás y asociaciones de vecinos que en la "doctrina porrinsky" rigen las urnas. Intuíamos que el cuerpo le pedía rebote, y no de árbol en bosque, a lo ardilla de Cassá. Nominado cabeza de lista in articulo mortis y sacado en los carteles con una sonrisa como de fotomatón de prisas para renovar el DNI, con lo que cuidan esas cosas los asesores de comunicación. Juan Cassá, muy solo ante la virgen de los peligros, rascó un acta que cotiza un Congo en Cenacheriland. Creo que eso de "más vale ponerse una vez coloraó que cien amarillo" apunta al naranja cianótico. Recuerda "El misterio de las naranjas azules" que crecían en el desierto, para paliar el hambre en el mundo de las aventuras de Tintín. Ciudadanos que tan buenos resultados ha defraudado en la ciudad de los autónomos, gobierna con el mando a distancia desde Madridcelona. Se eligió lo mejor para los malagueños, sin los malagueños, que probablemente también se hubieran inclinado ante la opción de nuestro entrañable arcade, vintage vitalicio y sol. Ciudadanos apoyó a la lista más votada, tras un reapriete. No sabemos qué taco de cromos hubiera intercambiado el aspirante del PSOE, Dani Futuro. Pero el botín es importante. Juan Cassá a Boston ( Diputación) y la estrenada teniente de Ciudadanos, Noelia Losada, a California (Cultura, Deportes y el distrito crecedero de las grúas y licencias de obras: Teatinos). La carta acuerdo a los reyes magos consta de veintidós páginas. Quedan muchos plenos de suspense municipal. Un hombre o una mujer despechada… sólo un voto basta para poner la Carcasona patas arriba. Esta legislatura municipal promete.