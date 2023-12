Le propongo una nueva sección: Conversaciones con la t.I.A. En papel impreso. Charletas acerca de lo cotidiano con la inteligencia artificial generativa Chat GP3.5 El nombre de la ocurrencia suena a cosa de espionaje a la gabardina. Recuerda a la agencia de información de Mortadelo y Filemón. Con las tragaderas que manejamos si las noticias vienen rebozadas y presentadas como fritura mixta, a lo mejor las saboreamos con más optimismo cañí. Al principio la relación con mi contertulIA iba a lo HAL 9000. Hemos roto el hielo echando humo. La máquina me toma confianza y se pone narcisista. Solo quiere hablar de su eBook: que si funciona de tal manera, el impacto en la sociedad, la economía, la salud, la educación e insiste en aportar ejemplos concretos para que usted, querido lector, quede satisfyer. “En general, una sección de conversaciones con la inteligencia artificial en un periódico local podría ser una forma novedosa de educar e informar a la comunidad sobre esta tecnología emergente, siempre y cuando se aborde de manera accesible y relevante para el público objetivo del periódico”. Demontres, la t.I.A. es lista, pero habrá que ponerle al corriente de los últimos chascarrillos de la Carcasona del Parque, el arcade vintage super star, que si los otros se han subido el sueldo por su escaño bonito o qué hay que hacer para que el Málaga ascienda de categoría que es a lo que está el personal cuando ojea Cenacheriland con el pitufo y mitad. En un par de preguntas la t.I.A. sigue trascendente y doctora umita: Que si infraestructuras, problemas medioambientales, políticas municipales…vamos que me vende el dossier payopoint encuadernado con realidad virtual. Me propone conectar con expertos humanos. Afino un poco y le mento lo del rascacielos del Puerto ¡Ay madre!, está al tanto y me contesta que ha sido un tema controvertido. Que si el impacto visual y arquitectónico, que si el desarrollo urbano y económico, la sostenibilidad medioambiental y finaliza con una conclusión de Master Poncio Pilatos: “En última instancia, la discusión sobre el rascacielos en el Puerto de Málaga refleja la necesidad de equilibrar el progreso urbano con la preservación de la identidad y el entorno de la ciudad, así como de involucrar a la comunidad en la toma de decisiones que impactarán el futuro de su entorno”. ¡Feliz año inteligente y nuevo!