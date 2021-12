Críptico musical

Abro la página en blanco con Leiva de fondo. "Hay un abismo detrás de los egos salvajes y blancos fáciles" se cuela entre mis líneas. Ando destilando su nuevo disco. Después de su cardiopatía volcánica en Nuclear, ahora se muerde el labio pidiendo tregua y boxes. Le toca mudar la piel. Voy alternando las caricias guturales de esas 14 voces femeninas a las que ha pedido su colaboración con la irreverencia de Antílopez, su canción de denuncia en chándal. Esa suerte de arte povera musical rebosante de ideas genuinas. Himnos de barrio, de guitarrita en el banco de debajo de casa con los colegas.

Releo esas frases y me suenan a juicio de un crítico del gremio. En cierto modo sí: compartimos la vitola de ser músicos frustrados. No sé si lo mencioné por aquí alguna vez (perdón si es así, ayer descubrí que llevo opinando en estas páginas desde julio de 2012), pero uno de mis sueños más recurrentes es que compongo canciones, y que son un pelotazo, para artistas top. Pero top, top. De esos que se compran un trocito de isla privada o tributan en otra tierra distinta a la que nacieron. Los sueños suelen tener interpretaciones mucho más complejas de lo que representan bajo las sábanas. En este caso, no obstante, son fiel semblanza de que me encantaría dejar constancia de mi paso por el mundo con al menos una canción escrita para alguna banda puntera.

No puedo prometer que ocurrirá, aunque sí puedo jurar otras cosas. Para empezar, que en ella me exprimiría como Leiva lo hace con su corazón y Antílopez con su cerebro. Es la única manera de imprimir autenticidad a una canción. Admiro profundamente a Leiva. Para mí, ya hace tiempo que se convirtió en el Sabina 2.0, no son casualidad las buenas migas que hicieron. Pagar dinero por la música de quien se desnuda en ellas me parece un trato bien justo. Como me lo parece con Antílopez, quienes no solo no se casan con la industria, sino que se divorcian de ella y nos lo recuerdan constantemente. De cuantos tienen, su último disco es el más reivindicativo con el gremio. Tipos que no solo son valientes para señalar al que prostituye sus melodías, sino que dan ejemplo fusionando estilos a los que algunos de nuestros artistas más granados no se atreverían a meter mano. Te puedes encontrar su sello en un rap, en el flamenco y hasta en una bachata.

Y si alguien me presta su música para ponerle letra, prometo huir de los reguetones y los sintetizadores con ritmo pero sin latido. Cualquier género donde la letra solo tenga como propósito mercadear con la carne, los valores y la mujer. O quizá, quién sabe, dotar de cerebro y corazón a esos sones, que son altamente pegadizos. Pero no creo que sea para mover caderas. Si algún día escribo una canción será para remover conciencias y estómagos. Como hacen Leiva y Antílopez.