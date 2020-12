Cuento de Navidad

Lloviznaba. En el cielo, la luna solitaria solo era un rasguño de luz mal dibujado. Cansado, se despidió de los del turno. Feliz Navidad, se decían bajito al salir, todavía en la puerta de la UCI, como si no quisieran enturbiar con sus voces el sonido de las alarmas de los respiradores. "Cena con nosotros. Es una noche especial…" -le habían propuesto algunos compañeros-. ¿Y qué tenía de especial aquella noche? Nada. Una noche como cualquier otra -se dijo a sí mismo-. Quería descansar, solo eso. Borrar de su memoria las huellas de tanto sufrimiento. Le parecía una irresponsabilidad aceptar esas invitaciones, con la pandemia aun galopando a sus anchas y las restricciones del gobierno. De pronto, recordó la mirada asustada de aquella chica. Sus ojos abiertos de par en par, le recordaban a alguien. Aquellos ojos gritaban "Confío en ti. No me dejes. No quiero morirme". Era una chica joven, sana, fuerte, pero… Poco después, ya fallecida, mientras la desentubaban, cayó en la cuenta. Los ojos, el miedo y la confianza que a través de la mirada parecía depositar en él, en que él podría salvarla de las garras de la muerte, eran los mismos ojos, la misma mirada de miedo y de confianza de su mujer, cuando en los primeros estragos de la pandemia, le había dicho adiós a la vida.

Se dirigió al aparcamiento. De lejos, accionó la llave de apertura del coche. Oyó un clic seco, metálico. Tenía ganas de llegar a casa, tomar algo ligero, meterse en la cama, dormir… "Papá, papá… Es papá". La voz de un niño pequeño, que se aproximaba, le sorprendió. Protegido entre los árboles, cerca de su coche, observó un bulto que se movía y, a continuación, a una mujer envuelta en una manta que se levantaba del suelo y corría tras el niño. "Perdone. El niño lo ha confundido" -dijo la mujer, con acento extranjero-. "¿Pero qué hacen aquí?" -le preguntó-. La mujer parecía azorada. "Problemas… He decidido pasar aquí la noche. Mañana será otro día". "¡Pasar aquí la noche, lloviznando y con un niño pequeño!" -exclamó él-. La mujer se encogió de hombros. Entre las sombras, le pareció que la mujer hacía esfuerzo para no llorar. "¿Qué ha pasado? ¿No tiene casa, familia…?" -le preguntó-. Tras un momento de silencio, con un murmullo de voz rota, la mujer le explicó que había discutido con el casero. "He buscado un hotel, pero con la pandemia y en Navidad, no he encontrado nada abierto. La vida, a veces, es cruel, señor…" -dijo la mujer-. "¿Y no tiene familia, amigos…?" -la interrumpió-. "Señor, hace un año, mi marido y yo llegamos a España. En mi país las cosas están muy mal. Mi marido era maestro. Encontró trabajo de conserje en un colegio. Le prometieron que en el momento que convalidara el título, sería contratado de maestro… Vivíamos bien, pero la covid acabó con su vida. Ya han pasado seis meses. Y esta noche el casero llegó un poco bebido. Quería cobrar la mensualidad, eso dijo. Intentó sobrepasarse ¡el muy cerdo!" "Entiendo, pero en una noche como esta no se puede estar solo". "Es una noche como todas" -musitó la mujer-. "No es como todas -la interrumpió-. En Navidad se echa de menos a los seres queridos, a las ausencias. La soledad pesa… Mire -añadió el hombre de pronto-. Yo también estoy solo. Podemos cenar juntos, se pueden quedar en mi casa. No soy un tipo raro. Así que tranquila ¿Qué me dice?" La mujer lo miró en silencio. Sin duda estaba pensando. "Papá, papá… Es papá" -volvió a repetir el niño, mientras se abrazaba a las piernas del hombre.