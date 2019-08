Danza en el conservatorio

No creo que el presidente andaluz desconociera que la lupa escrutaría todos sus movimientos y los de su familia a la espera de hallar cualquier mínimo desliz. Y aunque resulta injusto, la ética política exige que si alcanzas un cargo público de la máxima relevancia, como es el caso, adviertas a tus padres, cónyuge, hijos, hermanos y cuñados que, si sienten algún aprecio por él, todos quietos hasta nueva orden para evitar suspicacias. Y más si alguno trabaja en la propia Administración de la que eres el responsable.

Así que la primera lectura tras el nombramiento de la hermana de Juan Manuel Moreno Bonilla para dirigir de forma interina el Conservatorio Superior de Danza de Málaga es que estamos ante una torpeza de libro de escuela. En primero de párvulo se estudia que la obligación y la esperanza de la oposición es vigilar cualquier movimiento que pueda beneficiar directamente o indirectamente a los familiares del presidente. Y no ha necesitado mucho tiempo para encontrarse en bandeja un caso con suficientes ingredientes para abrir fuego y estropearle las vacaciones.

Si presumes de un gobierno del cambio y reprochas el nepotismo de la gestión del PSOE al frente de la Junta, hay riesgo de bumerán al primer traspiés. La hermana del presidente se presentó a un concurso de méritos para ocupar ese puesto de forma provisional. El director actual se jubilaba y mientras se cubre el cargo oficialmente, se nombra una dirección interina. Como se trata de un periodo transitorio, se suele designar a alguien del equipo actual, que ya conoce la materia. En todo caso, el delegado de Educación de la Junta puede designar discrecional mente al que quiera para esa corta etapa. Pero hubiera quedado mal usar el dedo para aupar a la hermana del presidente. Así que se habilita un concurso con baremos puntuables y criterios "técnicos" desconocidos. Con los primeros gana una candidata y con los segundos, la hermana. El resto es de manual de lo que no se puede hacer para gestionar una crisis. El responsable de la Consejería de Educación, Javier Imbroda, de Ciudadanos, no sale a dar explicaciones. En su lugar, el lugarteniente de Moreno Bonilla, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ocupó de la defensa de su jefe. Pero para hacerlo atacó a la candidata que obtuvo la mejor puntuación. Y ésta pertenece al sindicato Comisiones Obreras. Sale a la luz la reclamación interna de una catedrática del conservatorio que cuestiona la trayectoria de la hermana de Moreno Bonilla. No había denunciado nada hasta ahora por miedo a "las represalias". Pero a la ganadora la apoya el sindicato CGT de la que es delegada.

En fin, trapos sucios del conservatorio, políticos en su salsa habitual y todo por ocupar un año un puesto de director.