Declaraciones varias

Despues de que hayan llamado a declarar al concejal de Urbanismo y a la del distrito de Carretera de Cádiz, Ciudadanos se ha caído del caballo y ha roto su pacto con el PP. A buenas horas mangas verdes. Si hace cuatro años no era momento de hablar de Limasa porque estábamos en vísperas de elecciones, y cuatro años después seguimos igual, tampoco parece problema prorrogar el presupuesto ahora. Y solventado este trámite, poco más queda hasta los comicios. Sin necesidad de mayor bronca, la mejora del asfaltado se ha concentrado en estos meses previos a la cita electoral. Calle Bolivia está de un bonito que da pena pasar con el coche y aquí, si no hay presupuestos, no se cierra media administración como en Estados Unidos. Para Cassá, "Málaga no se merece como alcalde una persona que falta a su palabra" y hasta aquí hemos llegado. De momento, porque en mayo, y a no ser que los electores lo remedien, seguiremos abocados al pacto. Y en ese instante habrá que fiarse otra vez de la palabra de alguien. En eso radica el pluripartidismo. Que no es sustituir dos partidos hegemónicos por otros dos que aspiran a serlo.

El escenario tras las municipales se presenta complicado. En abril, el adversario es el PSOE de Sánchez, con quien Ciudadanos ya ha anunciado que no pactará. Lo que le casa muy pronto con el PP y con pocas posibilidades de negociar la dote. Pero si alguien no tiene palabra en febrero, es difícil que la recupere en mayo. Y si de la Torre no se desprende de Porras y Pomares, justificar un pacto va a ser un verdadero malabarismo dialéctico para los naranjas.

Para Shameless, la esencia oratoria del siglo XXI consiste emitir mensajes que, pudiendo ser aceptables por separado, puestos unos a continuación de otros, son pura contradicción. Y la maestría dialéctica, en ser capaz entonarlos sin inmutarse lo más mínimo. Jurar que no se pactará con nadie es hacer trampas al solitario. O al público, lo que es más grave. Es un "leguaje o una forma de expresarse durante una campaña electoral", tal y como ha reconocido el nuevo Consejero de Economía andaluz al referirse a la promesa de crear 600.000 empleos y bajar los impuestos. Pero lo inútil es rasgarse ahora las vestiduras, en lugar de haber buscado cómo mejorar la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para saber que es necesario, nadie tiene que ir a declarar.